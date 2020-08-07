Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации

В настоящее время в интернет-пространстве посредством мобильных приложений активно действуют онлайн-платформы «Голос», Zubr, в которых граждан настойчиво призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования по выборам Президента, отправлять фото в адрес указанных онлайн-платформ, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей.Исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц для их проведения предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr не имеют аккредитацию на сбор и интерпретацию указанной социологической информации, подчеркнули в ведомстве.Кроме того, проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан. А это, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации.При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам Президента, без получения соответствующей аккредитации имеются основания для привлечения их к административной ответственности по статье 9.28 КоАП., – напомнили в управлении по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры.