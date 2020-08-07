Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.89
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации

Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации

Генеральная прокуратура в своем Telegram-канале напомнила об ответственности за проведение социологических опросов и исследований без аккредитации. 


В настоящее время в интернет-пространстве посредством мобильных приложений активно действуют онлайн-платформы «Голос», Zubr, в которых граждан настойчиво призывают фотографировать избирательные бюллетени на участках для голосования по выборам Президента, отправлять фото в адрес указанных онлайн-платформ, а также участвовать в альтернативном подсчете голосов избирателей.

Исключительное право организации опросов общественного мнения и социологических исследований, аккредитации юридических лиц для их проведения предоставлено Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Организаторы онлайн-платформ «Голос», Zubr не имеют аккредитацию на сбор и интерпретацию указанной социологической информации, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, проведение подобных онлайн-опросов может повлечь за собой неправомерное получение их организаторами и третьими лицами персональных данных граждан. А это, в свою очередь, может стать фактором, способствующим их разглашению без согласия владельцев информации. 

При установлении фактов проведения гражданами, наблюдателями неправомерных опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации в стране, выборам Президента, без получения соответствующей аккредитации имеются основания для привлечения их к административной ответственности по статье 9.28 КоАП. 

«Санкция части 1 статьи 9.28 КоАП предусматривает штраф в размере до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – до ста базовых величин», – напомнили в управлении по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Фото: Александр СТАДУБ
Версия для печати
Новости и статьи
Караник о работе врачей в пандемию: испытываю гордость за своих коллег
Завершено расследование разбойных нападений на ювелирный магазин «Яхонт» и частные дома в Минске и Минском районе
Генпрокуратура напомнила об ответственности за проведение соцопросов и исследований без аккредитации
В НАН открылась выставка «Беларусь интеллектуальная»
Матчами в Витебске и Минске продолжится 21-й тур футбольного чемпионата страны
На субботу в Беларуси сохранили оранжевый уровень опасности из-за жары: без осадков и до +31
В Гродно прошла интеллектуальная молодежная игра, посвященная истории избирательного права
Президент впервые в истории независимой страны присвоил почетное звание «Народный врач Беларуси»
Более 20 арбузов и дынь украли трое минчан из торговой точки
НАН Беларуси представила более 150 новых разработок, в том числе и для борьбы с COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Братьям
Лукашенко: каждая новая технология или лекарство – это сотни и тысячи спасенных жизней
Лукашенко – медикам: вы все, забыв о регалиях, шли к общей цели
Александр Лукашенко проводит встречу с работниками системы здравоохранения
Равков о крикунах, разделяющих общество: вы несете людям пустой фантик от конфеты
Ермошина предостерегла избирателей от прихода на выборы 9 августа перед закрытием участков
Российской певице приписали смертельную болезнь, она ответила
Пісьменнік Міхась Пазнякоў: у якой краіне я хачу жыць?
Три области намолотили свыше миллиона тонн зерна
Эксперт рассказал, стоит ли употреблять просроченный чай
Нет таких операций, которые бы наши травматологи-ортопеды не могли выполнить: директор РНПЦ травматологии и ортопедии — о главных достижениях этого направления медицины в стране
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Они сбегут, они уже бегут
В Столинском районе утонул 16-летний парень
Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа составили 8,9 млрд долларов
Мифы о прессе: накачать нельзя похудеть
22,47% избирателей проголосовали досрочно на выборах Президента Беларуси
Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон
Туристический кластер «Воложинские гостинцы» — одно из самых первых крупных объединений в сфере сельского туризма Беларуси
Презентация проекта «Гордость ЗА Беларусь» и фундаментальной «Истории белорусской государственности» пройдет сегодня в Минске
SpaceX запустила на орбиту очередную группировку микроспутников Starlink
Названа опасность для здоровья при посещении бани
Ремонт в кабинетах, интерактивные доски и поле для игры в шахматы и шашки: как школы готовятся к новому учебному году
мнение
Юлия ПОПКО
У меня есть план
Крутой назначен представителем государства в Беларусбанке и Белинвестбанке
Наталья Бордиловская – о выходе на работу, проекте-мечте, переоценке ценностей и женском счастье, о гражданской позиции и личном выборе
Facebook продлила удаленный режим работы сотрудников до будущего лета
Если с одаренным ребенком целенаправленно работать, он способен удивить даже видавшего виды педагога
Гендиректор БМЗ — о мировом рынке металлопродукции, конкуренции, работе в период пандемии и наращивании отгрузок
В Китае опровергли информацию о покупке соцсети TikTok корпорацией Microsoft
Народный календарь: традиции празднования Медового Спаса
«Мастерская Владимира Бокуна» представляет фильм «Кароль Ян Чапский» на ОНТ
Личная инициатива и поддержка государства помогли могилевчанину построить успешный агробизнес
Стали известны все четвертьфиналисты футбольной Лиги Европы
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Деревню на жительство!
Жатва в трех поколениях: династия Дашкевичей — гордость Бешенковичского района
Лукашенко поздравил Президента Кот-д’Ивуара с национальным праздником — Днем Независимости
600 000 швейных и трикотажных изделий отечественного производства поставят к учебному году
Авторы
СКАНИРУЙТЕ