Генпрокуратура инициировала разработку нормативных требований для использования беспилотных летательных аппаратов

Еще в августе 2018 года над территорией Заславского водохранилища в Минском районе на высоте около 900 метров при заходе на посадку зафиксировано опасное сближение Boeing-737-500 ОАО «Авиакомпания «Белавиа» с БПЛА, оператор которого не установлен.В прошлом и текущем годах зафиксированы многочисленные факты противоправного использования таких устройств, а в сентябре 2021 года имел место акт терроризма с применением БПЛА.В целях повышения уровня безопасности полетов, минимизации рисков совершения правонарушений Генеральная прокуратура предложила заинтересованным государственным органам и организациям:- установить нормативные требования к сертификации и учету БПЛА и их операторов;- определить порядок оборота БПЛА с учетом их взлетной массы и назначения использования.