Генпрокуратура инициировала разработку нормативных требований для использования беспилотных летательных аппаратов

Генеральный прокурор проинформировал Премьер-министра о том, что отсутствует правовое регулирование использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве страны, что не способствует обеспечению общественной безопасности. Об этом сообщают на сайте Генпрокуратуры.
Еще в августе 2018 года над территорией Заславского водохранилища в Минском районе на высоте около 900 метров при заходе на посадку зафиксировано опасное сближение Boeing-737-500 ОАО «Авиакомпания «Белавиа» с БПЛА, оператор которого не установлен.
В прошлом и текущем годах зафиксированы многочисленные факты противоправного использования таких устройств, а в сентябре 2021 года имел место акт терроризма с применением БПЛА.
В целях повышения уровня безопасности полетов, минимизации рисков совершения правонарушений Генеральная прокуратура предложила заинтересованным государственным органам и организациям:
- установить нормативные требования к сертификации и учету БПЛА и их операторов;
- определить порядок оборота БПЛА с учетом их взлетной массы и назначения использования.