Генпрокуратура: число утонувших детей в этом году выросло в 3,5 раза

Больше всего ребят утонуло в Могилевской, Гомельской и Витебской областях – по пять человек. В целом за январь – июнь на водоемах нашей страны утонул 201 гражданин (за такой же период 2020 года – 187), из них 25 несовершеннолетних (в 2020 году – 7).В Генпрокуратуре перечислили основные причины трагедий на воде: отсутствие благоустроенных мест массового отдыха у водоемов, оснащенных спасательными станциями и постами, а также купание в запрещенных местах.С 2015 года количество официально действующих пляжей в республике уменьшилось с 560 до 421. В Генпрокуратуре уверены: это может подталкивать людей отдыхать в местах, не предназначенных для купания.В Генпрокуратуре отметили, что совместные мероприятия правоохранителей, сотрудников МЧС и ОСВОД по патрулированию мест отдыха и привлечению граждан к административной ответственности за купание в запрещенных местах, в том числе находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не приносят должного эффекта.Без надлежащего внимания и реагирования местных исполнительных и распорядительных органов остаются нерешенными вопросы обеспечения охраны жизни и здоровья несовершеннолетних. Их основными местами отдыха во время каникул зачастую становятся не предназначенные для купания водоемы: пруды-копани, карьеры и котлованы.Инциденты с детьми на воде иногда случаются из-за невнимательности и отсутствия контроля со стороны родителей. Только 23 июня 2021 года по причине недосмотра родителей утонули трое детей в Гомельской и Минской областях.Так, Генеральная прокуратура предложила Совету Министров поручить местным исполнительным и распорядительным органам оперативно обследовать места для купания, пользующиеся спросом у населения, и проверить их оборудование в соответствии с требованиями законодательства. В надзорном ведомстве считают важным выявить в каждом районе опасные объекты и принять меры к прекращению их фактического использования для купания. Следует сделать упор и на профилактическую работу с населением.Генеральная прокуратура в очередной раз напоминает, что водоемы являются не только местом отдыха, но и объектом повышенной опасности. Здоровье и благополучие купающихся в первую очередь зависит от соблюдения правил безопасного поведения.