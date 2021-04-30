Генпрокуратура: белых пятен в истории не будет

В Логойском районе рядом с деревней Логоза ведутся раскопки на месте массового захоронения мирного населения, а вместе с ними – следственные действия. Погибшие здесь люди ждали без малого 80 лет, чтобы рассказать о страшных трагедиях военного времени, поведать экспертам, следователям, археологам, историкам о расстрелах, зверствах, которые чинили фашисты и их прихвостни на этой земле. В архивах сохранились сведения о том, что в районе в период 1941–1944 годов было расстреляно более тысячи мирных граждан, в основном женщин, детей и стариков. В свидетельских показаниях – те же данные.
Напомню, Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сейчас ведется расследование таких фактов. Со слов Генерального прокурора Андрея Шведа, специалисты изучают архивные документы и уголовные дела, где фигурировали нацистские преступники и их пособники. Ищут по всей Беларуси живых свидетелей, которые могли бы поделиться воспоминаниями. Параллельно устанавливаются ранее неизвестные места массового уничтожения мирных жителей, в этом помогают историко-патриотические организации, волонтеры, отдельный специализированный поисковый батальон по линии Минобороны. Кроме того, Генпрокуратура направила обращения в Россию и другие государства о представлении информации из архивных источников.
… Сейчас в Логойском районе работает следственная группа Генеральной прокуратуры, СК, работают эксперты ГКСЭ. Начат осмотр захоронения. Изъяты костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов...
Генеральный прокурор Андрей Швед:
– На этой земле, по имеющимся у нас архивным данным, немецко-фашистскими оккупантами и полицаями было уничтожено от полутора тысяч мирных жителей. В основном женщины, дети, даже грудного возраста, старики. Их уничтожали массово в период с августа 1941 года по 1944 год включительно, то есть до времени освобождения нашей страны от оккупантов. Сегодня мы видим, что сведения из архивных материалов полностью подтверждаются фактическими данными. Людей приводили сюда, заставляли раздеваться, ложиться в ямы друг на друга и расстреливали их в спину. Результаты первичного осмотра места происшествия это подтверждают.
Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора сказал журналистам, что несмотря на отсутствие опыта расследования подобных уголовных дел, в СК с порученной работой справятся:
– Будем нарабатывать свои методики, использовать опыт других стран в расследовании дел по фактам геноцида. Несмотря на трудности, эта работа важна. Она нужна нашему народу. Особенно сейчас, когда идет нагнетание ситуации, перевирание фактов. Если раньше мы наблюдали подобное где-то у кого-то, то теперь мы видим это у нас, это направлено на наш народ, на наших людей. Это недопустимо. Мы будем продолжать работать и делать все для сохранения исторической памяти.
… Специалисты говорят, что рвы выкапывались глубиной до 5 метров. Полагают, что страшных находок будет еще много. Госкомитет судебных экспертиз сегодня располагает всеми возможностями для проведения необходимых исследований, говорит руководитель ГКСЭ Алексей Волков:
– В рамках расследования уголовного дела будут проведены все необходимые экспертизы – судебно-медицинские, медико-криминалистические и баллистические. Исследования позволят установить количество захороненных людей, пол, возраст, возможно, время захоронения, при наличии повреждений – механизм их образования. В отдельных случаях, полагаю, сможем установить точную причину смерти. Думаю, что на многие вопросы также помогут ответить генетические экспертизы.
Белорусская земля усеяна останками жертв Великой Отечественной. Эксперты начиная с 2015 года уже провели более 300 экспертиз по фактам обнаружения захоронений как воинских, так и мирных жителей, отмечает Алексей Волков:
– В большинстве случаев экспертизы дают возможность ответит на все вопросы, которые ставит перед нами общество и органы предварительного следствия по делам такой категории. Сейчас собирается доказательная база, проводятся неотложные следственные действия, изымаются останки. В дальнейшем по ним будем проводить комплекс необходимых экспертиз.
… Когда начались раскопки, изначально полагали, что само захоронение находится рядом с установленным еще в 1950-е годы на горе памятником. Однако оказалось, что место массового захоронения жертв геноцида находится чуть поодаль. Вот что рассказал председатель совета ОО «Память в сердцах» Дмитрий Имховик:
– Этот памятник поставили братья Косовские, которые тогда спаслись, чудом избежали расстрела. Одному парикмахеру удалось пронести бритву и в какой-то момент полоснуть немца по горлу. Он крикнул: «Дети, бегите!» Люди побежали, тогда выжили 12 человек. Братья Косовские потом воевали в партизанском отряде, потом на фронте, а после войны поставили вот этот памятник. И когда начали смотреть, поисковый отряд нашел только останки мужчины, женщины и ребенка. Мы поняли, что памятник поставлен символически, а само захоронение может быть чуть ниже.
30 августа 1941 года на Логойщине произошла ужасная трагедия. Дмитрий Имховик рассказывает:
– В августе 1941-го сюда приехал Гиммлер, 15-го числа он приказал подручным расстрелять 100 евреев. В Минском гетто расстреляли, однако он сказал, мол, так тяжело эсэсовцам и надо придумать что-то другое. По нашему предположению, здесь отрабатывался метод уничтожения людей, который потом был использован в Бабьем Яру под Киевом и под Харьковом... Спасибо Генпрокуратуре за то, что возбудила уголовное дело, геноцид белорусского народа был. То, что здесь, на Логойщине творилось, очередное тому подтверждение.
Начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Сергей Воронович:
– На 2021 год у нас запланировано 148 полевых поисковых объектов. Полевые поисковые работы мы начали проводить с 19 апреля. Сейчас мы работаем в Логойском, Светлогорском, Витебском районах и в Слониме. Уже эксгумировано 198 бойцов Красной Армии и три жертвы среди гражданского населения. Имена трех погибших красноармейцев известны, ищем их родственников.
Информация о фактах геноцида населения Беларуси поступает в органы прокуратуры со всех уголков страны. Люди сообщают о фактах, о которых они знают или слышали от кого-то, рассказывают о родных, которые стали жертвами нацистов с просьбой расследовать убийства, зверское отношение к белорусам.
В Лунинецком районе, в урочище Мочуло прокуратура изучает возможное место массового расстрела мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Краевед Татьяна Конопацкая рассказала, что с 1990-х годов собирает материалы для историко-документальной хроники «Память. Лунинецкий район», встречалась с уроженцами Лунинца. Люди говорили о трагедии мирных жителей в годы немецко-фашисткой оккупации (1941–1944).
– По заданию гестапо городская управа Лунинца объявила сбор мужчин-евреев под видом проверки документов и установления специальности. Кроме документов, им было приказано взять с собой лопаты, топоры и пилы, так как их отправят на работу после проверки документов. Собравшихся под конвоем немецкой жандармерии повели в урочище Мочула, заранее оцепленное немцами. Здесь часть мужчин заставили копать ямы. Перед каждой ямой евреев по 10 человек заставляли ложиться на землю лицом вниз. Лежащим стреляли в затылок, а оставшихся в живых заставляли сбрасывать убитых в ямы и самим ложиться на их место, – пересказала Татьяна историю расстрела евреев (1312 человек) в 1941 году, которую ей поведал Эльпинер Шломо. Он ушел из жизни 18 лет назад. В тот военный период ему повезло не попасть под облаву. Так он спасся, однако видел происходящее, это навсегда изменило его детские представления о войне.
Сведения о возможном месте захоронения переданы следственной группе Генпрокуратуры, будет начата работа. Татьяна Конопацкая рассказала также, что у Эльпинера Шломо в Израиле остались родственники. Узнав о расследовании, они передали в Беларусь слова благодарности.
«Расстрел мирных жителей невозможно оправдать»
Нине Николаевне Киселевич сейчас 88 лет. Она одна из немногих оставшихся в живых, кто еще помнит расстрел в родном поселке Хотыничи (теперь агрогородок). Помощнику прокурора Ганцевичского района Антону Подгайскому Нина Николаевна сообщила вот что. Среди 19 мирных жителей, убитых гитлеровцами в ночь на 12 июля 1941-го в Хотыничах, было восемь ее родственников – почти вся семья Кулан. Каратели полагали, что раз семья жила поодаль от деревни, на хуторе, то могла иметь связь с партизанами… На ночном убийстве полицаи не остановились. На следующий день они пришли и за старшим из семьи, дедом Даниилом, заставили копать себе могилу.
Вспоминала Нина Николаевна и о Ганцевичском гетто:
– Рассказывали, что людей расстреливали даже за спрятанный кусок хлеба, которым местные подкармливали узников гетто. Это невозможно забыть и простить. Я даже не могу все вспомнить из того времени, потому что память все спрятала… Спрятала, чтобы можно было жить и растить детей и внуков. Чтобы никогда даже не думать, что это может повториться.
Внучка расстрелянных Андрея и Маланьи Кулан – Вера Наумик – сказала, что тогда удалось спастись лишь ее будущему отцу – 11-летнему Владимиру и его старшему брату Андрею. Мальчишек прятали местные. Оказывается, в Беларусь из России семья вернулась перед самой войной, остановилась на том самом хуторе.
– Их предали. Ночью на хутор пришел карательный отряд. Лай собак, чужая речь, крики, выстрелы – и тишина… Папа рассказывал, как они с братом прятались, как голодали. Их воспитала тетя. О погибших семьях мой дядя позже написал две книги… Похоронили семью тогда так, без гробов, спешно, чтобы каратели не видели. Иначе оказались бы в той же могиле… Про место захоронения, про пережитое отец говорил нам постоянно. И сейчас, когда папы не стало, мы постоянно бываем на могилке, – сообщила Вера Наумик.
«До сих пор в памяти выстрелы и крики детей»
Прокурор Дрогичинского района встретился с очевидцем расстрелов в деревне Горавица. 89-летний житель деревни Залесье Василий Иванович Терещук вспоминал о событиях, когда сам был еще 11-летним мальчишкой. Ему не забыть те страшные эпизоды из 1943-го – как увозили на расстрел людей из деревеньки Горавица.
Сельчане помогали партизанам. За это немцы выбирали в деревне случайных людей… На расстрел уводили семьями.
Василий Терещук провел прокурора теми местами. Говорит, они еще не были изучены. Здесь, он считает, есть захоронения его земляков, убитых в годы войны:
– До сих пор в памяти выстрелы и крики детей. Людей расстреливали на глазах близких, заставляя самих же копать себе могилы. Это было так жутко… Нужно рассказывать молодежи, что такое война. Как она меняет людские жизни, как она безжалостна. И какое счастье жить в мире!.. В каждой семье белоруса есть те, кто ценой своей жизни приближал Победу. Об этом нужно больше говорить, чтобы люди понимали, как важно ценить свою Родину и семью, как хрупки мир и счастье.
… Работа продолжается. Масштабная и такая нужная. Специалисты собирают информацию и доказательную базу по преступникам военных лет и послевоенного времени, которым удалось уйти от ответа за те зверства, которые они чинили на белорусской земле. Убийства наших земляков, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство… Ничто не забыто, и никто не забыт. Виновные не уйдут от ответа.
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Генпрокуратура: белых пятен в истории не будет
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