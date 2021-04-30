Генпрокуратура: белых пятен в истории не будет

Напомню, Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Сейчас ведется расследование таких фактов. Со слов Генерального прокурора Андрея Шведа, специалисты изучают архивные документы и уголовные дела, где фигурировали нацистские преступники и их пособники. Ищут по всей Беларуси живых свидетелей, которые могли бы поделиться воспоминаниями. Параллельно устанавливаются ранее неизвестные места массового уничтожения мирных жителей, в этом помогают историко-патриотические организации, волонтеры, отдельный специализированный поисковый батальон по линии Минобороны. Кроме того, Генпрокуратура направила обращения в Россию и другие государства о представлении информации из архивных источников.… Сейчас в Логойском районе работает следственная группа Генеральной прокуратуры, СК, работают эксперты ГКСЭ. Начат осмотр захоронения. Изъяты костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов...Генеральный прокурор Андрей Швед:Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора сказал журналистам, что несмотря на отсутствие опыта расследования подобных уголовных дел, в СК с порученной работой справятся:… Специалисты говорят, что рвы выкапывались глубиной до 5 метров. Полагают, что страшных находок будет еще много. Госкомитет судебных экспертиз сегодня располагает всеми возможностями для проведения необходимых исследований, говорит руководитель ГКСЭ Алексей Волков:Белорусская земля усеяна останками жертв Великой Отечественной. Эксперты начиная с 2015 года уже провели более 300 экспертиз по фактам обнаружения захоронений как воинских, так и мирных жителей, отмечает Алексей Волков:… Когда начались раскопки, изначально полагали, что само захоронение находится рядом с установленным еще в 1950-е годы на горе памятником. Однако оказалось, что место массового захоронения жертв геноцида находится чуть поодаль. Вот что рассказал председатель совета ОО «Память в сердцах» Дмитрий Имховик:30 августа 1941 года на Логойщине произошла ужасная трагедия. Дмитрий Имховик рассказывает:Начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Сергей Воронович:Информация о фактах геноцида населения Беларуси поступает в органы прокуратуры со всех уголков страны. Люди сообщают о фактах, о которых они знают или слышали от кого-то, рассказывают о родных, которые стали жертвами нацистов с просьбой расследовать убийства, зверское отношение к белорусам.В Лунинецком районе, в урочище Мочуло прокуратура изучает возможное место массового расстрела мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Краевед Татьяна Конопацкая рассказала, что с 1990-х годов собирает материалы для историко-документальной хроники «Память. Лунинецкий район», встречалась с уроженцами Лунинца. Люди говорили о трагедии мирных жителей в годы немецко-фашисткой оккупации (1941–1944).пересказала Татьяна историю расстрела евреев (1312 человек) в 1941 году, которую ей поведал Эльпинер Шломо. Он ушел из жизни 18 лет назад. В тот военный период ему повезло не попасть под облаву. Так он спасся, однако видел происходящее, это навсегда изменило его детские представления о войне.Сведения о возможном месте захоронения переданы следственной группе Генпрокуратуры, будет начата работа. Татьяна Конопацкая рассказала также, что у Эльпинера Шломо в Израиле остались родственники. Узнав о расследовании, они передали в Беларусь слова благодарности.«Расстрел мирных жителей невозможно оправдать»Нине Николаевне Киселевич сейчас 88 лет. Она одна из немногих оставшихся в живых, кто еще помнит расстрел в родном поселке Хотыничи (теперь агрогородок). Помощнику прокурора Ганцевичского района Антону Подгайскому Нина Николаевна сообщила вот что. Среди 19 мирных жителей, убитых гитлеровцами в ночь на 12 июля 1941-го в Хотыничах, было восемь ее родственников – почти вся семья Кулан. Каратели полагали, что раз семья жила поодаль от деревни, на хуторе, то могла иметь связь с партизанами… На ночном убийстве полицаи не остановились. На следующий день они пришли и за старшим из семьи, дедом Даниилом, заставили копать себе могилу.Вспоминала Нина Николаевна и о Ганцевичском гетто:Внучка расстрелянных Андрея и Маланьи Кулан – Вера Наумик – сказала, что тогда удалось спастись лишь ее будущему отцу – 11-летнему Владимиру и его старшему брату Андрею. Мальчишек прятали местные. Оказывается, в Беларусь из России семья вернулась перед самой войной, остановилась на том самом хуторе.– сообщила Вера Наумик.«До сих пор в памяти выстрелы и крики детей»Прокурор Дрогичинского района встретился с очевидцем расстрелов в деревне Горавица. 89-летний житель деревни Залесье Василий Иванович Терещук вспоминал о событиях, когда сам был еще 11-летним мальчишкой. Ему не забыть те страшные эпизоды из 1943-го – как увозили на расстрел людей из деревеньки Горавица.Сельчане помогали партизанам. За это немцы выбирали в деревне случайных людей… На расстрел уводили семьями.Василий Терещук провел прокурора теми местами. Говорит, они еще не были изучены. Здесь, он считает, есть захоронения его земляков, убитых в годы войны:… Работа продолжается. Масштабная и такая нужная. Специалисты собирают информацию и доказательную базу по преступникам военных лет и послевоенного времени, которым удалось уйти от ответа за те зверства, которые они чинили на белорусской земле. Убийства наших земляков, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство… Ничто не забыто, и никто не забыт. Виновные не уйдут от ответа.