Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.89
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Геном ныне живущих родственников динозавров указал на родство рептилий и млекопитающих

Геном ныне живущих родственников динозавров указал на родство рептилий и млекопитающих

Генетики впервые расшифровали геном гаттерий – ящерицеобразных рептилий, которые встречаются только в Новой Зеландии и почти не поменяли свой облик со времен динозавров. Анализ генома показал неожиданную связь этих современниц динозавров с предками яйцекладущих млекопитающих, пишет ТАСС.

Гаттерия. © Ross Gordon Henry/Shutterstock/FOTODOM

"Гаттерии – это последние выжившие рептилии, которые жили на Земле в эпоху динозавров. Парадоксально, но в их геноме есть множество черт, которые роднят их с яйцекладущими млекопитающими, такими как утконос и ехидны", – рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Аделаиды (Австралия) Дэвид Адельсон, слова которого приводит научный журнал Nature.

До недавнего времени палеонтологи считали, что динозавры обзавелись гигантскими размерами и заняли все экологические ниши мезозоя только в середине юрского периода, около 170 млн лет назад. В триасовом периоде они были относительно небольшими, уступая гигантским двуногим крокодилам и последним звероящерам Земли. Их диета тогда состояла только из насекомых или была смешанной.

Их современниками и близкими родичами, как сейчас предполагают биологи, были рептилии из отряда клювоголовых (Rhynchocephalia). У них были разные размеры, и экологические ниши они занимали разные. В отличие от динозавров и их потомков – птиц, которые встречаются на Земле повсеместно, клювоголовые рептилии не достигли столь масштабных успехов, несмотря на изначально высокое разнообразие.

Сегодня на планете существует лишь один вид этих ящеров – гаттерии (Sphenodon punctatus). Они обитают на периферийных островах Новой Зеландии и представляют собой достаточно крупных ящерицеподобных существ длиной 76 см, а массой около полутора килограммов.

Долгое время, как отмечает Адельсон, биологи относили их к числу ящериц. Однако детальное изучение их анатомии показало, что гаттерии сочетают в себе множество черт, типичных для динозавров и птиц и не характерных для представителей отряда чешуйчатых. Последующие находки палеонтологов показали, что гаттерии – "живые ископаемые", чей облик почти не поменялся за последние 240 млн лет.

Адельсон и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, полностью расшифровав геном Sphenodon punctatus, в том числе и "мусорную" часть их ДНК, в которой содержатся  так называемые транспозоны. Так ученые называют особые участки генома, которые могут копировать сами себя. Биологи считают их следами древних ретровирусов.

Как правило, транспозоны не выполняют никакой функции и не причиняют вреда их носителям. Но при этом их число и набор могут меняться от поколения к поколению. Благодаря этому ученые могут узнавать эволюционную историю разных видов живых существ, анализируя и сравнивая между собой транспозоны в их геноме.

Руководствуясь подобным подходом, генетики установили точное время появления гаттерий и их положение на древе эволюции рептилий. Расчеты показывают, что эти ящеры появились на Земле примерно 250 млн лет назад, в самом начале триасового периода. Тогда их предки отделились от общего древа эволюции с ящерицами и змеями. В свою очередь, предки динозавров, гаттерий и ящериц разделились еще раньше, около 270 млн лет назад, в середине пермского периода.

Что интересно, по набору транспозонов гаттерии оказались больше всего похожими не на современных рептилий, а на яйцекладущих млекопитающих. В геноме Sphenodon punctatus встречается каждый десятый сегмент "мусорной ДНК" этих животных. Как считают исследователи, это говорит об общем происхождении рептилий и млекопитающих, чьи предки разделились еще в конце каменноугольного периода, около 300 млн лет назад.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
На PlayStation 5 можно будет запустить любую игру с PS4
По стопам ДиКаприо. Роберт Дауни-мл. спродюсирует сериал для Apple TV+
Фотофакт. На железной дороге Чжэнчжоу – Сюйчан началось возведение верхних дорожных конструкций
Apple начала продажи зарядного устройства для iPhone 12
В атмосфере Венеры нашли гигантскую "стену" из облаков
Кэмерон Диас рассказала о причинах ухода из актерской профессии
Геном ныне живущих родственников динозавров указал на родство рептилий и млекопитающих
Лукашенко: если в Беларуси будет спокойно - быстрее придут мир и спокойствие и в Украине
Лукашенко: Советский Союз - это государство, которое стабилизировало мир
Президент: я не верю, что в Беларуси кто-то будет стрелять
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Они сбегут, они уже бегут
Президент: закон для всех одинаков
Гандбол. Андрей Климовец стал пятым белорусом в запорожском «Моторе»
Лукашенко о развитии IT-сектора: Синергетический эффект колоссальный
Лукашенко рассказал, почему ракету для «Полонеза» сделали вместе с китайцами
Лукашенко о российских базах в Беларуси: там наши люди служат
Лукашенко: мы своими руками подарили Западу Украину
Лукашенко о реакции Турчинова на действия России: я бы так себя не повел
Трейлер сериала "Воспитанные волками" от Ридли Скотта появился в сети
Лукашенко о критике чиновников: главное - не обидеть лично
Бельский: степень разнузданного давления в альтернативных источниках информации поражает
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Медийный кулак
Геологи узнали, когда началось глобальное движение тектонических плит
Авдонин: технология альтернативного подсчета голосов применялась во время «цветных революций»
Лукашенко: в Беларуси никогда не отрицали коронавирус
Лукашенко о задержанных боевиках ЧВК: мы видели, с кем они связаны, откуда получали команды
Бельский: в случае введения карантина наш ВВП просел бы не менее чем на 10 процентов
Дочь Заворотнюк рассказала, что серьезно заболела
Лукашенко рассказал, как бы он поступил в случае гибридной атаки на Беларусь
Лукашенко поделился воспоминаниями о Ельцине и рассказал о переговорах с Путиным
Спасатель, врач-педиатр, режиссер и учитель химии и биологии — о распределении, поддержке старших коллег и о том, как стать лучшим в своем деле
Мужчина захватил заложников в отделении банка на севере Франции
мнение
Елена КЛИМОВИЧ
Деревню на жительство!
Черногория с 7 августа отменяет ограничения на въезд для белорусов
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за жилищно-коммунальные услуги
В Минске отпраздновали День железнодорожных войск
Лукашенко: интернет - величайшее достижение, но нужна ответственность
«Белшина» победила «Слуцк» в стартовом матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Головченко о сахарной отрасли: главная задача — повысить доходность на экспортных рынках.
Лукашенко: у нас нет олигархов и при мне их не будет
Эксперт: онлайн-платформы не наделены компетенцией для подсчета голосов избирателей
Лукашенко о конфликте в Украине: мы давно должны были решить этот вопрос
Головченко: необходимо стимулировать добровольные пенсионные накопления
мнение
Игорь ГОНЧАРУК
В расчете на дурака?
Эксперт: проект по альтернативному подсчету голосов сделан на скорую руку и вызывает много вопросов
Пicьменнiца Людмiла Рублеўская: «Самае галоўнае — захаваць незалежнасць i нацыянальную культуру»
«Это от природы должно быть» – Лукашенко рассказал, что главное для президента
Авторы
СКАНИРУЙТЕ