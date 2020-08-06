Геном ныне живущих родственников динозавров указал на родство рептилий и млекопитающих

Генетики впервые расшифровали геном гаттерий – ящерицеобразных рептилий, которые встречаются только в Новой Зеландии и почти не поменяли свой облик со времен динозавров. Анализ генома показал неожиданную связь этих современниц динозавров с предками яйцекладущих млекопитающих, пишет ТАСС.
Гаттерия. © Ross Gordon Henry/Shutterstock/FOTODOM
"Гаттерии – это последние выжившие рептилии, которые жили на Земле в эпоху динозавров. Парадоксально, но в их геноме есть множество черт, которые роднят их с яйцекладущими млекопитающими, такими как утконос и ехидны", – рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Аделаиды (Австралия) Дэвид Адельсон, слова которого приводит научный журнал Nature.
До недавнего времени палеонтологи считали, что динозавры обзавелись гигантскими размерами и заняли все экологические ниши мезозоя только в середине юрского периода, около 170 млн лет назад. В триасовом периоде они были относительно небольшими, уступая гигантским двуногим крокодилам и последним звероящерам Земли. Их диета тогда состояла только из насекомых или была смешанной.
Их современниками и близкими родичами, как сейчас предполагают биологи, были рептилии из отряда клювоголовых (Rhynchocephalia). У них были разные размеры, и экологические ниши они занимали разные. В отличие от динозавров и их потомков – птиц, которые встречаются на Земле повсеместно, клювоголовые рептилии не достигли столь масштабных успехов, несмотря на изначально высокое разнообразие.
Сегодня на планете существует лишь один вид этих ящеров – гаттерии (Sphenodon punctatus). Они обитают на периферийных островах Новой Зеландии и представляют собой достаточно крупных ящерицеподобных существ длиной 76 см, а массой около полутора килограммов.
Долгое время, как отмечает Адельсон, биологи относили их к числу ящериц. Однако детальное изучение их анатомии показало, что гаттерии сочетают в себе множество черт, типичных для динозавров и птиц и не характерных для представителей отряда чешуйчатых. Последующие находки палеонтологов показали, что гаттерии – "живые ископаемые", чей облик почти не поменялся за последние 240 млн лет.
Адельсон и его коллеги проверили, так ли это на самом деле, полностью расшифровав геном Sphenodon punctatus, в том числе и "мусорную" часть их ДНК, в которой содержатся так называемые транспозоны. Так ученые называют особые участки генома, которые могут копировать сами себя. Биологи считают их следами древних ретровирусов.
Как правило, транспозоны не выполняют никакой функции и не причиняют вреда их носителям. Но при этом их число и набор могут меняться от поколения к поколению. Благодаря этому ученые могут узнавать эволюционную историю разных видов живых существ, анализируя и сравнивая между собой транспозоны в их геноме.
Руководствуясь подобным подходом, генетики установили точное время появления гаттерий и их положение на древе эволюции рептилий. Расчеты показывают, что эти ящеры появились на Земле примерно 250 млн лет назад, в самом начале триасового периода. Тогда их предки отделились от общего древа эволюции с ящерицами и змеями. В свою очередь, предки динозавров, гаттерий и ящериц разделились еще раньше, около 270 млн лет назад, в середине пермского периода.
Что интересно, по набору транспозонов гаттерии оказались больше всего похожими не на современных рептилий, а на яйцекладущих млекопитающих. В геноме Sphenodon punctatus встречается каждый десятый сегмент "мусорной ДНК" этих животных. Как считают исследователи, это говорит об общем происхождении рептилий и млекопитающих, чьи предки разделились еще в конце каменноугольного периода, около 300 млн лет назад.
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Геном ныне живущих родственников динозавров указал на родство рептилий и млекопитающих
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