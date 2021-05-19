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  2. Геннадий Соловей: за год надо сделать в Ветке скейт-парк

Геннадий Соловей: за год надо сделать в Ветке скейт-парк

Трехчасовой прием граждан, комбинированный с прямой линией, провел в Ветковском районе председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей. Вопросы поднимались разные: от асфальтирования дорог, сдачи козлиного мяса до создания в райцентре молодежного скейт-парка.


Жительница Ветки просила помощи с асфальтированием территории детского сада № 3. Здесь покрытие не меняли с момента начала работы учреждения. Обещали обновление в прошлом году, но дальше капремонта крыши дело не пошло. Второй ее вопрос: почему на улице Батракова новый асфальт положили только до 18-го дома? Работы здесь приостановились на несколько лет. Геннадий Соловей пообещал в тот же день выехать на объекты и изучить ситуацию на месте. 

Местный пенсионер в телефонном разговоре поднял наболевший для многих частных животноводов вопрос. Он держит коз, а козлятину не принимает на переработку ни один мясокомбинат. Глава области дал поручение разобраться с этой проблемой.



Житель Ветки просил помощи в поисках украденного мопеда. У него есть даже подозреваемые, но милиция уже год не может найти пропажу. После этого обращения правоохранители еще раз изучат материалы, собранные в ходе поиска.

Пенсионерка из агрогородка Неглюбка проживает в арендном жилье, принадлежащем хозяйству. Его не ремонтировали с 1982 года, поэтому она отказалась платить отчисление на капремонт. Задолженность вместе с пеней превысила 1000 рублей. Конфликтную ситуацию получилось урегулировать прямо на приеме. Если женщина оплатит основной долг, хозяйство не возьмет пеню. На месте обсудят и варианты ремонта.

Школьник из райцентра озвучил коллективную просьбу одноклассников – открыть в городе скейт-парк. Геннадий Соловей с удовольствием подхватил эту идею:

– Молодежь хочет заниматься спортом, вести активный здоровый образ жизни – кататься на скейтах, роликах, велосипедах. Надо пойти им навстречу. Это не самый дорогой объект. Поручение председателю райисполкома – за год надо сделать в Ветке скейт-парк!

Жительница Минска родом из Ветки благодарила по телефону местные власти за благоустройство родного города, особенно за открытие бассейна. Председатель облисполкома отметил, что это часть большой работы, которую государство проводит для улучшения жизни граждан. И пригласил звонившую возвращаться – жить на малой родине.


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Фото: Станислав ГАЛКОВСКИЙ
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