Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Геннадий Соловей: «Не надо бояться жизни на селе»

Геннадий Соловей: «Не надо бояться жизни на селе»

Председатель Гомельского облисполкома провел прямую линию и прием граждан в Лельчицах. Со своими вопросами к руководителю региона обратились 10 человек.


Священнослужитель Александр Ковалько приехал, чтобы рассказать о строительстве церкви в одной из деревень Ганцевичского района. Вроде бы географически к Гомельской области никакого отношения, но по факту судьба культового объекта зависит от местных предприятий. Церковь возводится всем миром. Помочь готово и одно из фермерских хозяйств, но перед ним долги за поставленную продукцию имеют некоторые сельскохозяйственные предприятия Гомельского района. Вот и попросил священник рассмотреть ситуацию с погашением задолженности, ведь эти средства фермер планирует направить на строительство храма. Геннадий Соловей ситуацию пообещал изучить подробнее.


Вопросы трудоустройства и ЖКХ традиционно лидировали в списке озвученных во время прямой линии и приема граждан тем. Но хватало и новых идей для улучшения жизни региона.  Геннадий Соловей выразил готовность изучить предложение одного из гомельских предприятий по созданию производства кормов для животноводства из пищевых отходов. А житель Лельчиц Александр Лисицкий составил целый список усовершенствований, в которых, по его мнению, нуждается район: от стадиона до создания новых рабочих мест на селе. Геннадий Соловей высказал свою позицию:


– У нас есть незанятые места в сельском хозяйстве. В области, к примеру, требуется 525 доярок, 350 механизаторов. Не надо бояться жизни на селе. Мы сегодня не должны стягивать население в большие города, нужно строить жилье и в сельских населенных пунктах, которые нельзя оставлять без кадров. 

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Новости и статьи
В Минском районе трактор обрушил крышу здания - погибла женщина
Глава Роскосмоса: начата разработка российско-белорусской системы дистанционного зондирования Земли
Снял флаг и избил пенсионера: завершено расследование уголовного дела в Минске
Дистанцирование и ношение маски в период пандемии крайне важно - санэпидслужба
В Беларуси выздоровели и выписаны 84 690 пациентов с коронавирусом
Фитнес-тренер развеяла миф о продуктах с отрицательной калорийностью
В Полоцке мужчина обстрелял из пневматики авто Департамента охраны
На "Беларуськалии" пострадал работник, он госпитализирован
Червяков: Экономика страны восстанавливается
Геннадий Соловей: «Не надо бояться жизни на селе»
мнение
Виктория КОХНО
Помой-ка TUT.by!
Ранее судимый обворовал дом в Борисовском районе
Автолюбитель поймала угонщиков с помощью приложения Tesla
В Таиланде режим ЧП продлен до 30 ноября
Гаражи для хранения велосипедов устанавливают в столичных дворах
35,3 процента населения уже вакцинировано от гриппа
В Гомеле спасатели выезжали из-за ужа на лестничной площадке
Герасимов пробился в четвертьфинал турнира в Казахстане
Генпрокуратура возбудила уголовное дело за нарушение работы учреждения образования
Отец Леонида Агутина госпитализирован в тяжелом состоянии из-за коронавируса
Сотрудники ГАИ предотвратили незаконный вывоз 38 тонн лома черного металла
мнение
Всеволод ШИМОВ
Боливийский социализм против гегемонии США
Червяков: Правительство готовит предложения по продлению срока действия Указа № 143 Президента
Биржа: 28 октября доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел
С 1 ноября вырастут бюджет прожиточного минимума, пенсии и детские пособия
Сегодня в кинотеатрах Минска стартовали продажи билетов на фильмы «Лiстапада»
Более 950 специалистов для атомной отрасли страны подготовлено с 2013 по 2020 год
Компания Harley-Davidson представила свой первый электровелосипед и назвала его в честь Serial 1
Милиционеры задержали студента, который оскорблял декана и призывал к забастовке
В Мозыре задержали директора акционерного общества за получение взятки
Сергей Пушков покидает пост главного тренера ХК «Неман»
Вопросам подготовки кадров для атомной отрасли в нашей стране уделяется самое пристальное внимание
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Почем перемены?
IPhone 13 может получить накопитель на 1 ТБ
Сегодня нет проблем с наличием СИЗ и медикаментов – Кочанова обсудила с медиками работу в условиях COVID-19
Петросян прокомментировал информацию о своей госпитализации с коронавирусом
По четвергам минчанам предлагают приобрести органические продукты
В Беларуси с 1 ноября установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов
Депутаты во втором чтении приняли поправки в законы по вопросам пенсионного обеспечения
Жители Брестчины покупали через интернет телефоны и стали жертвами мошенников
В Украине девушка вылетела в реку из-за котика на дороге
Профилактические меры по противодействию распространению COVID-19 в учреждениях образования стали обязательными
Оказание плановой помощи частично приостанавливается в Минске
Погода 29 октября: небольшие кратковременные дожди и до 15 градусов тепла
Чередниченко: около 51 000 медиков получили надбавки за работу с пациентами с коронавирусом
Анастасия Заворотнюк пользовалась услугами суррогатной матери
Авторы
СКАНИРУЙТЕ