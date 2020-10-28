Председатель Гомельского облисполкома провел прямую линию и прием граждан в Лельчицах. Со своими вопросами к руководителю региона обратились 10 человек.
Священнослужитель Александр Ковалько приехал, чтобы рассказать о строительстве церкви в одной из деревень Ганцевичского района. Вроде бы географически к Гомельской области никакого отношения, но по факту судьба культового объекта зависит от местных предприятий. Церковь возводится всем миром. Помочь готово и одно из фермерских хозяйств, но перед ним долги за поставленную продукцию имеют некоторые сельскохозяйственные предприятия Гомельского района. Вот и попросил священник рассмотреть ситуацию с погашением задолженности, ведь эти средства фермер планирует направить на строительство храма. Геннадий Соловей ситуацию пообещал изучить подробнее.
Вопросы трудоустройства и ЖКХ традиционно лидировали в списке озвученных во время прямой линии и приема граждан тем. Но хватало и новых идей для улучшения жизни региона. Геннадий Соловей выразил готовность изучить предложение одного из гомельских предприятий по созданию производства кормов для животноводства из пищевых отходов. А житель Лельчиц Александр Лисицкий составил целый список усовершенствований, в которых, по его мнению, нуждается район: от стадиона до создания новых рабочих мест на селе. Геннадий Соловей высказал свою позицию:
– У нас есть незанятые места в сельском хозяйстве. В области, к примеру, требуется 525 доярок, 350 механизаторов. Не надо бояться жизни на селе. Мы сегодня не должны стягивать население в большие города, нужно строить жилье и в сельских населенных пунктах, которые нельзя оставлять без кадров.
Фото: БЕЛТА
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Геннадий Соловей: «Не надо бояться жизни на селе»
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