Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей посетил сегодня Наровлянский район. Он встретился с коллективом ОАО «Красный Мозырянин» и принял участие в торжественном новоселье.
Кондитерская фабрика «Красный Мозырянин» – одно из самых динамично развивающихся производств пищевой промышленности Беларуси. Сегодня предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. Продукция фабрики изготавливается только из натурального и высококачественного сырья. Отличительными особенностями сахарных кондитерских изделий торговой марки «Красный Мозырянин» являются богатство рецептуры, свежесть, достойный вкус, богатый ассортимент, применение натуральных добавок, отсутствие консервантов. На встрече с коллективом фабрики Геннадий Соловей отметил, что сегодня важно сохранить традиции, однако нужно смотреть вперед – развиваться и совершенствоваться. Одна из задач – разработать уникальную продукцию на базе выпускаемых сладостей, которая могла бы стать настоящим брендом не только Гомельщины.
Сегодня же глава области вручил ключи от новых коттеджей в деревне Завойть двум работникам фермы совхоза-комбината «Заря» – ветврачу Наталье Стовба и зоотехнику-селекционеру Ивану Захарову. Два одноквартирных жилых дома построены по поручению Президента. Каждый дом площадью более 82 кв. м. Плюс приусадебный участок. Новое жилье – важный фактор закрепления специалистов в чернобыльских районах, отметил Геннадий Соловей:
– Мы строим жилье на селе, и жизнь здесь возрождается, начинает идти по-новому. Да, сегодня некоторые стремятся в города. Но в таком уютном, красивом агрогородке сочетаются и комфорт быта, и великолепие природы. Для молодых специалистов здесь есть условия, чтобы успешно работать, раскрывая свой потенциал, и счастливо жить. Хочу отметить, что на Гомельщине первостепенное внимание уделяется чернобыльским районам.
Фото: gp.by
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Геннадий Соловей: на Гомельщине первостепенное внимание уделяется чернобыльским районам
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