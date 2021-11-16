Генконсульство Беларуси в Шанхае подвело итоги участия в 4-й Китайской международной выставке импорта

– говорится в сообщении.От имени председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина генконсулом подписано соглашение о сотрудничестве между Миноблисполкомом и ООО "Китайская корпорация импорта и экспорта строительной и сельскохозяйственной техники", а также ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС". В ходе переговоров с руководством провинции Цзянси достигнута договоренность об укреплении дружественных отношений и расширении межрегионального сотрудничества с Витебской областью, включая проведение совместных мероприятий в рамках Года регионов Беларуси и Китая.Во время посещения Центра международной торговли района Хунцяо города Шанхай и переговоров с руководством данного района обсуждены возможности торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включая привлечение инвесторов в Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень".Также проведены встречи с представителями некоторых китайских компаний-импортеров по вопросам расширения и диверсификации белорусского экспорта.Генеральное консульство приняло участие в торжественной церемонии открытия павильона Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", пресс-конференции по развитию в парке проекта традиционной китайской медицины, а также церемонии подписания соглашений между руководством парка и китайскими компаниями.