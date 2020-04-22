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Генетики открыли сотни мутаций, связанных с повышенной склонностью к сидячему и лежачему образу жизни

Генетики из Нидерландов выделили свыше ста различных мелких мутаций в ДНК человека, связанных с повышенной склонностью к сидячему и лежачему образу жизни, в том числе к просмотру телевизора, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

"Наши наблюдения и генетический анализ в очередной раз подтверждают, что склонность к постоянному просмотру телевизора значительно повышает вероятность развития кардиологических проблем. Что интересно, мы не обнаружили такой зависимости среди людей, проводивших много времени за компьютером или рулем автомобиля", — приводятся выводы ученых в британском научном журнале Nature Communications.

За последние годы генетики открыли сотни мелких вариаций в ДНК, влияющих не только на развитие тяжелых генетических болезней, рост и вес, уровень интеллекта и прочие неотъемлемые характеристики человека, но и его характер. В их число вошли участки генома, вариации в которых влияют на упорство, предрасположенность к рисковым бизнес-решениям, алкоголизму, время обзаведения семьей и даже на склонность к заведению собаки.

Как правило, отдельные вариации в подобных сегментах ДНК оказывают крайне слабое влияние на поведение каждого отдельного человека, из-за чего ученые изучают и открывают их, используя масштабные геномные базы данных, в создании которых обычно принимают участие сотни тысяч добровольцев.

Группа генетиков под руководством Пима ван дер Харста, профессора университета Гронингена (Нидерланды), воспользовалась одним из самых больших проектов такого рода, UK Biobank, для поиска вариаций генов, связанных с предрасположенностью к разным формам сидячей жизни.

В нем приняло участие более 400 тысяч жителей Великобритании, пожертвовавших свою ДНК для анализа и прошедших всесторонний медосмотр, а также ряд социальных опросов, в рамках которых они согласились рассказать о своих привычках и физической активности. Исследователи воспользовались этой информацией для проверки того, действительно ли сидячий образ жизни повышает вероятность развития коронарной недостаточности.

Для этого ученые попытались найти в геномах участников UK Biobank наборы мелких мутаций, влиявшие на склонность человека к сидячему или лежачему образу жизни, а также к определенным их проявлениям. Эти данные они сравнили с результатами классических статистических исследований, связывающих кардиологические проблемы с низким уровнем физической активности.

Проанализировав свыше 19 миллионов небольших различий в устройстве генов, биологи выделили 193 вариации в 169 участках ДНК, влиявших на предрасположенность к малоподвижному образу жизни. Большинство из них, свыше 150 мутаций, были связаны с просмотром телевидения, а остальные версии генов — с сидением за компьютером или рулем машины. Все они были связаны с работой нервной системы и передачей сигналов между нейронами.

Последующий анализ этих вариаций в геноме подтвердил, что чрезмерное увлечение телевизором действительно повышало вероятность развития коронарной недостаточности. По оценкам ученых, каждые лишние полтора часа просмотра ТВ повышали вероятность ее развития на 42% вне зависимости от того, было ли это желание обусловлено влиянием генов или социальных факторов.

При этом такая зависимость не прослеживалась в случае с работой за компьютером и вождением автомобиля, причины чего пока не ясны. Как предполагают генетики, это может быть связано с тем, что водители и пользователи ПК значительно реже сидят неподвижно на протяжении долгого времени и не так часто поедают при этом высококалорийную и вредную пищу.
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