Компания Genesis показала люксовый седан G80 с приставкой Sport. Автомобиль получил «оспортивленную» модификацию вслед за транспортным средство предыдущего поколения. Производитель разместил снимки экстерьера и салона, на которых хорошо видны «атлетичность» и особый декор новинки, передает Motor.ru.
Согласно заявлению компании, внешность G80 Sport стала новым витком развития концепции «Атлетичной элегантности». Машина обрела более «агрессивные» бамперы и детали из затемненного хрома. Также в транспортное средство установили особые 20-дюймовые колеса с тормозными суппортами. Они могут быть выполнены как в красном, так и в черном цвете. Окраска выбирается на усмотрение покупателя.
На снимках седан представлен в эксклюзивном для версии Sport красном цвете Cavendish Red, который получил название в честь скалы, расположенной на северном побережье острова Принца Эдуарда на востоке Канаде.
В салоне G80 Sport есть трехспицевое рулевое колесо. Автолюбители могут приобрести новинку с любым из трех вариантов передней панели Genesis: с применением алюминия, карбона или сразу нескольких материалов с ромбовидным рисунком. Вместе с тем можно заказать уникальное оформление сидений с тем же ромбовидным либо V-образным паттерном.
В настоящий момент информации о технической начинке транспортного средства нет. Однако ранее Genesis упомянул, что G80 Sport получит полноуправляемое шасси.
Фото: Genesis
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Genesis раскрыла внешность люксового седана G80 с приставкой Sport
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