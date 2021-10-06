Genesis раскрыл характеристики электрического кроссовера GV60

Genesis шестидесятой серии представили еще в августе, но только сейчас стали известны подробности и характеристики. Новый кроссовер – это компактный электрический паркетник, который разработан на модульной платформе концерна Hyundai E-GMP. Она лежит в основе Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.В богатых комплектациях имеются адаптивные амортизаторы: их жесткость меняется на основании данных с фронтальной камеры, которая сканирует дорожное полотно перед машиной.Что касается дизайна экстерьера, то помимо выдвижных ручек и камер вместо зеркал GV60 получил визуально разделенные надвое по горизонтали фары и задние фонари. В нижнюю часть фальшрадиаторной решетки встроен воздухозаборник для охлаждения тяговой батареи, а капот заходит на крылья. Изображение с боковых наружных камер выводится на экраны, закрепленные в нишах на дверях. Впрочем, не исключено, что камеры будут опциональными, а в базовых комплектациях электрокар предложат только с обычными зеркалами.В салоне установлена единая панель, объединяющая цифровую приборку и экран информационно-развлекательной системы. Также обещаны кожаный салон и двухзонный климат-контроль. Селектор трансмиссии, шайба медиасистемы и подстаканники находятся на отдельной консоли, которая размещена на подлокотнике.Кроме того, Genesis будет иметь биометрические сканеры, которые заменят традиционный ключ: отпереть автомобиль можно с помощью системы распознавания лица, а включить зажигание – по отпечатку пальца.Еще в салоне есть восемь подушек безопасности, в том числе две центральные, которые надуваются между передними сиденьями, предотвращая соударение водителя и пассажира.Базовый Genesis GV60 с задним приводом развивает 168 кВт (228 л.с., 350 Нм). Полноприводный хэтчбек с двумя электромоторами выдает 234 кВт (318 л.с., 605 Нм). «Заряженная» вариация с передними либо задними ведущими колесами допускает режим дрифта и обладает мощностью 320 кВт (435 л.с., 605 Нм). Он доступен благодаря наличию электронного дифференциала повышенного трения и системы векторизации тяги. А одним нажатием кнопки можно активировать «режим наддува», на десять секунд повышающий отдачу до 360 кВт (489 л.с., 700 Нм). Этот режим позволяет разогнаться до 100 км/ч за четыре секунды.Транспортное средство комплектуется только одним вариантом батареи емкостью 77,4 киловатт-часа. Заднеприводная модель способна проехать на одной зарядке до 451 километра, двухмоторная – до 400, а запас хода Performance Model составляет 368 километров. Предусмотрена поддержка зарядки с напряжением 800 вольт и мощностью до 350 киловатт, что позволит заправиться с 10 до 80 процентов за 18 минут, при этом сам кроссовер может служить в качестве резервного 3,6-киловаттного источника питания.Старт продаж электрических паркетников Genesis GV60 намечен на 10 ноября текущего года.Фото: скриншот видео