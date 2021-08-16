Генеральный секретарь ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана

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Кроме того, генеральный секретарь ООН подчеркнул, что все мировое сообщество должно гарантировать, чтобы Афганистан вновь не стал безопасной платформой для укрытия террористических организаций. Для этого, по словам Антониу Гутерриша, международное сообщество должно проявить единство и задействовать все доступные инструменты.Антониу Гутерриш рассказал, что при захвате власти талибами безопасность персонала и имущества Организации Объединенных Наций в Афганистане по большей части соблюдалась. В дальнейшем присутствие ООН в этой стране будет адаптировано в соответствии с требованиями безопасности.