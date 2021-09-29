Генеральный прокурор об убийстве сотрудника КГБ: мы провели проверку – правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке

Сегодня, общаясь со студентами Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Андрей Швед, Генеральный прокурор, назвал трагедию, которая случилась вчера в Минске, когда во время задержания особо опасного преступника был смертельно ранен сотрудник КГБ, беспрецедентным случаем:

– Мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность.





Прокурор рассказал, что процессуальные действия, которые вчера проводили сотрудники КГБ в Минске, были санкционированы в понедельник одним из его заместителей.

– Были выданы санкции на проведение десятка таких процессуальных действий, связанных с проверкой лиц на причастность к терроризму и экстремизму, – уточнил Генеральный прокурор.





Он также рассказал, что трагедия произошла во время проведения обыска в одном из жилых помещений:

– Лицо, заранее подготовившееся, которое подозревается в причастности к терроризму, умышленно, целенаправленно произвело выстрел в сотрудника правоохранительных органов, смертельно его ранив. Ответным огнем особо опасный преступник был уничтожен.





Генеральная прокуратура провела проверку обстоятельств произошедшего и пришла к однозначному выводу:

– Правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке. Этот случай еще раз говорит о том, что принцип неотвратимости наказания – краеугольный камень, на котором должна строиться работа всех правоохранительных органов. Ни один преступник не уйдет от ответственности, – заявил Андрей Швед.







































