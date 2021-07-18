Генеральный директор подвел итоги сезона озвучил ближайшие планы Большого театра Беларуси

Премьера в театре — всегда повод для подведения итогов и взгляда в будущее. Тем более, премьера такая масштабная и важная, как «Дикая охота короля Стаха».



Разговаривая с журналистами, генеральный директор Большого театра Вячеслав Гарбузов не скрывал волнения, ведь для него это первая премьера на этом ответственном посту.



Да, работа над спектаклем начиналась при прежнем руководстве, но довести ее до победного конца, увидеть результат и ликовать вместе с артистами довелось именно ему. И подводить итоги первого полугодия — тоже, потому что премьера совпала с завершением сезона.



— Напомню, что мы уже представили публике новую редакцию спектакля «Лебединое озеро» в постановке Валентина Николаевича Елизарьева. Она хорошо была принята публикой, собирает полные залы, — сказал Вячеслав Иванович.



От себя добавлю, что за неполных два месяца «Лебединое озеро» прошло с аншлагом восемь раз. Особенно горячо публика встречает «Русский танец», впервые специально поставленный для этого спектакля.



Еще одним огромным событием стал «Фауст» Гуно в постановке дирижера Андрея Иванова и режиссера Анны Моторной. «Дикая охота короля Стаха» — их вторая совместная работа за сезон.



А что же нас ждет в будущем?



— Новый сезон 8-9 сентября мы начнем, опять-таки, премьерными показами «Дикой охоты короля Стаха», — говорит Вячеслав Иванович.



Не нужно быть пророком, чтобы представить себе, с каким ажиотажем пройдут эти спектакли.



— Помимо этого, мы ведем сейчас работу над балетом «Конек-горбунок», — продолжает свой рассказ Вячеслав Гарбузов. — Эту постановку осуществляет. Юрий Антонович Троян — главный балетмейстер театра. Ну, и до конца текущего года мы планируем выпустить еще один премьерный спектакль. Это будет опера «Самсон и Далила» в режиссерской работе Оксаны Волковой.



Что дальше, спросите вы?



У Вячеслава Ивановича Гарбузова есть ответ и на этот вопрос:



— В настоящее время мы проработали пока проектный вариант наших премьерных постановок на период до 2024 года. Это сбалансированный репертуар и балетных, и оперных спектаклей. Где-то по осени мы его доработаем и утвердим, и обязательно представим нашей публике и нашей общественности.



Что ж, будем ждать! Лето пролетит даже слишком быстро, и опять зал и фойе Большого загудят, заполнятся публикой, взметнется занавес, потухнет всеми своими тремя тысячами подвесок четырехметровая хрустальная люстра (лидского производства, между прочим), и случится чудо спектакля. Чудо единения сцены и зала, ради которого театр и живет.