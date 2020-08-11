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Генеральный директор ОАО «МАЗ»: предприятие работает в штатном режиме

гКонвейер Минского автомобильного завода работает в штатном режиме. Об этом сегодня заявил генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович перед встречей с коллективом предприятия.

– Конвейер ОАО «МАЗ» работает в штатном режиме. По автобусному производству в данный момент мы работаем в три смены, имеется много заказов, особенно экспортных – на Россию и Украину. Конвейер работает в две смены. Коллектив настроен на продуктивную работу. Никаких волнений нет. Выполняем обычные задачи. Все понимают, что будущее их детей в нашем труде.

По словам Валерия Иванковича, на МАЗ совместно с профсоюзным коллективом постоянно проводятся встречи на всех уровнях:

– Еженедельно я встречаюсь с активом профсоюзных организаций. Мы откровенно обсуждаем все вопросы. Поэтому социальная обстановка в коллективе стабильная. Все работают и поддерживают нашу страну. Мы за процветающую Беларусь. Мы с оптимизмом смотрим в будущее.


Также генеральный директор ОАО «МАЗ» рассказал о том, что за первое полугодие на заводе собрали 5300 автомобилей:

– У нас напряженный ритм: отгрузили на экспорт продукцию в денежном эквиваленте на 170 млн долларов в ряд стран. Перед нами большие обязательства. Нужно продолжать работать. Сегодня абсолютно штатный день. На конвейере я уже третий раз. МАЗ поддерживает развитие и выступает за нормальную рабочую жизнь.



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Фото: Алексей МАТЮШ
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