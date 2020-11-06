Генеральная прокуратура выявила 500 малых предприятий, которые по 2–3 месяца не платят зарплату своим работникам

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Марина Попова сегодня рассказала журналистам о результатах проверки, которую провели в октябре органы прокуратуры. Она пояснила, что проверка затронула малые и микроорганизации: "Согласно статистическим сведениям, на 1 октября 2020 года 60 организаций имели перед работниками задолженность по заработной плате. При этом мы понимаем, что в органы статистики предоставляют информацию организации с государственной формой собственности численностью больше 16 сотрудников, а также коммерческие организации численностью более 101 человека. Очевидно, что 90 процентов составляют другие организации – малые и микроорганизации, которые не являются респондентами государственной статистической отчетности и находятся вне поля зрения органов прокуратуры".
Так, в течение октября прокурорами выявлено более 500 малых и микроорганизаций, в которых была допущена такая задолженность. "Многие наниматели взяли себе за практику выплату зарплаты с задержкой в 2–3 месяца. На наш взгляд, это неправомерно и явно нарушает закон и права работников. Ряд должностных лиц был привлечен к дисциплинарной и административной ответственности", – отметилаа Попова. Прокурор привела в пример ситуацию в одном из регионов, где более полугода коммерческая организация не выплачивала зарплату 75 работникам. Сейчас предприятие находится в стадии ликвидации, скорее всего, работники останутся без рабочих мест.
По ее словам, в ходе проверки также были выявлены факты невыплаты зарплаты до минимально установленного уровня (сегодня он составляет 375 рублей). "Мы констатировали недостаточный контроль местных распорядительных органов в этом вопросе. По результатам проверки Генеральная прокуратура направила информационное письмо в Совет Министров, в котором предложено поручить Министерству труда и социальной защиты обеспечить полный учет всех организаций, допускающих задолженность по заработной плате, вне зависимости от формы собственности и того, обязаны они предоставлять такую отчетность в органы статистики либо не обязаны", – рассказала Марина Попова.
Кроме того, прокуроры в ходе проверки изучали также вопрос подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. По информации Генеральной прокуратуры, наниматели все чаще предпочитают заключать с работниками не трудовые контракты, а гражданско-правовые договоры. "Мы бы хотели донести до внимания граждан, что, заключая такой договор, граждане лишаются льгот, предусмотренных трудовым законодательством. Они, как правило, также получают меньший доход, что скажется в том числе на их пенсионной составляющей. При этом нарушаются трудовые права работников. К примеру, они утрачивают возможность права компенсации по больничному листу и т. д.", – отметила прокурор.
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Генеральная прокуратура выявила 500 малых предприятий, которые по 2–3 месяца не платят зарплату своим работникам
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ