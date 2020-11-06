Генеральная прокуратура выявила 500 малых предприятий, которые по 2–3 месяца не платят зарплату своим работникам

Так, в течение октября прокурорами выявлено более 500 малых и микроорганизаций, в которых была допущена такая задолженность., – отметилаа Попова. Прокурор привела в пример ситуацию в одном из регионов, где более полугода коммерческая организация не выплачивала зарплату 75 работникам. Сейчас предприятие находится в стадии ликвидации, скорее всего, работники останутся без рабочих мест.По ее словам, в ходе проверки также были выявлены факты невыплаты зарплаты до минимально установленного уровня (сегодня он составляет 375 рублей)., – рассказала Марина Попова.Кроме того, прокуроры в ходе проверки изучали также вопрос подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. По информации Генеральной прокуратуры, наниматели все чаще предпочитают заключать с работниками не трудовые контракты, а гражданско-правовые договоры., – отметила прокурор.