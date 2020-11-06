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  2. Генеральная прокуратура выявила 500 малых предприятий, которые по 2–3 месяца не платят зарплату своим работникам

Генеральная прокуратура выявила 500 малых предприятий, которые по 2–3 месяца не платят зарплату своим работникам

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Генеральной прокуратуры Марина Попова сегодня рассказала журналистам о результатах проверки, которую провели в октябре органы прокуратуры. Она пояснила, что проверка затронула малые и микроорганизации: "Согласно статистическим сведениям, на 1 октября 2020 года 60 организаций имели перед работниками задолженность по заработной плате. При этом мы понимаем, что  в органы статистики предоставляют информацию организации с государственной формой собственности численностью больше 16 сотрудников, а также коммерческие организации численностью более 101 человека. Очевидно, что 90 процентов составляют другие организации – малые и микроорганизации, которые не являются респондентами государственной статистической отчетности и находятся вне поля зрения органов прокуратуры".


 Так, в течение октября прокурорами выявлено более 500 малых и микроорганизаций, в которых была допущена такая задолженность. "Многие наниматели взяли себе за практику выплату зарплаты с задержкой в 2–3 месяца. На наш взгляд, это неправомерно и явно нарушает закон и права работников. Ряд должностных лиц был привлечен к дисциплинарной и административной ответственности", – отметилаа Попова. Прокурор привела в пример ситуацию в одном из регионов, где более полугода коммерческая организация не выплачивала зарплату 75 работникам. Сейчас предприятие находится в стадии ликвидации, скорее всего, работники останутся без рабочих мест. 

По ее словам, в ходе проверки также были выявлены факты невыплаты зарплаты до минимально установленного уровня (сегодня он составляет 375 рублей). "Мы констатировали недостаточный контроль местных распорядительных органов в этом вопросе. По результатам проверки Генеральная прокуратура направила информационное письмо в Совет Министров, в котором предложено поручить Министерству труда и социальной защиты обеспечить полный учет всех организаций, допускающих задолженность по заработной плате, вне зависимости от формы собственности и того, обязаны они предоставлять такую отчетность в органы статистики либо не обязаны", – рассказала Марина Попова.

Кроме того, прокуроры в ходе проверки изучали также вопрос подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. По информации Генеральной прокуратуры, наниматели все чаще предпочитают заключать с работниками не трудовые контракты, а гражданско-правовые договоры. "Мы бы хотели донести до внимания граждан, что, заключая такой договор, граждане лишаются льгот, предусмотренных трудовым законодательством. Они, как правило, также получают меньший доход, что скажется в том числе на их пенсионной составляющей. При этом нарушаются трудовые права работников. К примеру, они утрачивают возможность права компенсации по больничному листу и т. д.", – отметила прокурор.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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