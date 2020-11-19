Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" и иного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 178 УК, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.
"Действуя умышленно, без служебной необходимости, подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса tut.by, которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", – отметили в Генпрокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что "деяния названных лиц повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям".
Подозреваемые задержаны.
Ирина БЕЛАЯ
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача больницы скорой медицинской помощи за разглашение врачебной тайны
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Фото: Виталий ГИЛЬ