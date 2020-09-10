Об этом журналистам заявил Генеральный прокурор Андрей Швед, которого сегодня представил коллективу Президент. Основная задача для ведомства, по его словам, – сохранение суверенитета и независимости страны.
– И прокуроры здесь должны сказать и скажут свое веское слово. Должна быть обеспечена безопасность на наших улицах, порядок. Любые проявления насилия, экстремизма, нарушения общественного порядка должны пресекаться на корню, – подчеркнул Генпрокурор.
Он также добавил, что в ближайшее время будет усилена работа по профилактике любых проявлений, связанных с нарушением общественного порядка:
– Мы мобилизуем и заставим всех, кто обязан заниматься этими вопросами, – все государственные органы, всех должностных лиц – единым фронтом обеспечить нашей стране спокойствие и правопорядок.
Фото: БЕЛТА
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Генеральная прокуратура усилит работу по профилактике нарушений общественного порядка
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