Генеральная прокуратура сделала заявление по контролю за ситуацией с COVID-19

Генпрокуратура совместно с Минздравом проводит мероприятия по снижению риска распространения заболеваний в учреждениях здравоохранения и соцзащиты. Речь идет о постоянном мониторинге соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом нам сообщили в отделе информации Генпрокуратуры.

Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19, 18 февраля 2020 года включена Минздравом в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. Что предполагает принятие комплексных мер по профилактике ее распространения с применением ряда ограничительных мероприятий.



“Законом «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека» и отдельными подзаконными актами определены правовые и организационные основы предупреждения распространения таких заболеваний, алгоритмы проведения санитарно-противоэпидемических мер”, — напомнили в прокуратуре. А также уточнили, что, изучив соблюдение санитарных норм и правил в учреждениях здравоохранения и соцзащиты столичного региона, в которые на стационарное обслуживание помещены люди с инвалидностью, в том числе дети, инициировали допмероприятия по профилактике распространения опасных заболеваний.

По требованию прокуратуры уполномоченные службы министерств труда и соцзащиты, здравоохранения в хосписах, домах-интернатах, в том числе для людей с особенностями психофизического развития, больницах и отделениях сестринского ухода незамедлительно организовали работу по единообразному исполнению противоэпидемических мер и правил с учетом характера оказания помощи в таких учреждениях. Министерствами разработан и реализуется комплекс соответствующих ограничительных мероприятий.

Вопросы обеспечения работников этих учреждений, проживающих лиц, пациентов необходимыми и достаточными средствами индивидуальной защиты поставлены на контроль. С учетом санитарных нормативов определен специальный порядок общения с родственниками и прием передач. Для снижения риска распространения инфекционных заболеваний организованы мероприятия по повышению степени ответственности персонала учреждений за состояние собственного здоровья и соблюдение противоэпидемических правил, — сказали представители Генпрокуратуры.