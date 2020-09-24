Генпрокуратура: необходимо усилить ответственность родителей за участие детей в акциях протеста

По его словам, правоохранительные органы сегодня оперативно выявляют лиц, которые берут с собой на акции протеста детей. Информацию о таких родителях передают в органы опеки. Но этого, по мнению Генпрокурора, недостаточно. Нужны дополнительные меры. Поэтому Генеральная прокуратура будет инициировать внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.Ирина БЕЛАЯ