Генеральный прокурор Андрей Швед перед началом республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, общаясь с журналистами, рассказал, что в ближайшее время прокуратура инициирует внесение изменений в законодательство с тем, чтобы ужесточить ответственность родителей, которые вовлекают детей в акции протеста.
По его словам, правоохранительные органы сегодня оперативно выявляют лиц, которые берут с собой на акции протеста детей. Информацию о таких родителях передают в органы опеки. Но этого, по мнению Генпрокурора, недостаточно. Нужны дополнительные меры. Поэтому Генеральная прокуратура будет инициировать внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
Ирина БЕЛАЯ
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Генпрокуратура: необходимо усилить ответственность родителей за участие детей в акциях протеста
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Фото: Александр КУШНЕР