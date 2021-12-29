Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Сапеги

- Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Российской Федерации Софьи Сапеги, которой инкриминировано разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных, организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, организация вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел, организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг, организация угрозы в отношении судьи, организация воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, - говорится в сообщении.



Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов. Их деятельность была направлена на дискредитацию действующей власти Беларуси и ее правоохранительного блока, разжигание социальной розни, вражды, а также организацию преступлений в отношении отдельных категорий граждан.





На ресурсах названного мессенджера были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых – сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.



- После опубликования информации в адрес потерпевших стали поступать угрозы применения насилия к ним и их близким, повреждения имущества. В отношении некоторых из них совершены иные преступления. За свою «работу» обвиняемая получала вознаграждение. В качестве средств совершения преступлений Сапега использовала мобильный телефон iPhone 12 Pro Max, ноутбук Apple Macbook Air, иную компьютерную технику. В ходе предварительного расследования обвиняемая выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, – оказанное ей содействие имело существенное значение в изобличении других соучастников противоправных действий. Она приняла меры к уплате дохода, полученного преступным путем, - уточнили в Генпрокуратуре.



Отмечается, что изучение уголовного дела в Генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемой по ч.3 ст.130, ч.1 и ч.2 ст.203-1, ч.4 ст.16 и ст.364, ч.4 ст.16 и ст.365, ч.4 ст.16 и ч.1 ст.366, ч.4 ст.16 и ст.389, ч.4 ст.16 и ст.198 Уголовного кодекса Республики Беларусь является верной, что подтверждено собранными доказательствами.



Избранную ранее в отношении Софьи Сапеги меру пресечения в виде домашнего ареста Генпрокуратура оставила без изменения.

