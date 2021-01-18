Ведомство направило в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов, необходимых для объявления его в международный розыск. «Обвиняемому инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.357, ч.1 ст.361-1, ч.3 ст.361 Уголовного кодекса», - рассказали в управлении взаимодействия со СМИ. Там также уточнили, что в отношении Латушко в рамках уголовного дела, расследуемого главным следственным управлением Следственного комитета, с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ирина БЕЛАЯ
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Генеральная прокуратура инициирует международный розыск Павла Латушко
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Фото: Виталий ГИЛЬ