Компания General Motors обязана отозвать 5,9 миллиона машин из-за неисправности подушек безопасности японской Takata. В ходе отзывной кампании автопроизводитель потеряет около 1,2 млрд долларов, пишет RG.RU.
В Automotive News рассказали, что Агентство безопасности США отклонило петицию компании, в которой General Motors просил избежать проведения крупного отзыва.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), в пиропатронах подушек безопасности есть изъян, из-за чего присутствует риск взрыва при длительном воздействии высоких температур и влажности. В случае если опасения оправдаются, пассажиры могут получить травмы, нанесенные металлическими фрагментами.
В рамках отзывной кампании владельцы авто смогут получить бесплатный ремонт. В список проблемных машин входят те, что были выпущены в 2007–2014 годах и проданы на североамериканском автомобильном рынке. Сюда входят Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, GMC Yukon.
Фото: pixabay.com
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General Motors проведет отзывную компанию – она затронет почти 6 млн автомобилей
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