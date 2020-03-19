General Motors, Ford и Fiat Chrysler останавливают производство до конца марта

Три автогиганта — General Motors, Ford и Fiat Chrysler — приостанавливают производство до конца месяца из-за ситуации с распространением нового коронавируса и проведут тщательную чистку и дезинфекцию на своих заводах. Об этом говорится в официальных заявлениях производителей.

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Ford остановит производство в США, Канаде и Мексике. General Motors и Fiat Chrysler также приостанавливают производство на своих предприятиях в Северной Америке, пишет ТАСС.

В период простоя сотрудники будут получать пособия по безработице и иные выплаты.

В США количество зараженных превысило 9,2 тыс., скончались 145 человек.