Гендиректор «Динамо-Минск» об инциденте с гимном: это неуважение к игрокам нашей команды и ко всей стране

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал инцидент, который произошел перед матчем с «Йокеритом» в Хельсинки. Напомним, что организаторы вместо Государственного гимна Беларуси включили другую композицию. Официальный комментарий Сергея Сушко приводит пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.
– По нашему мнению, то, что произошло перед началом матча в Хельсинки, является неуважением по отношению к игрокам нашей команды, минскому «Динамо» как организации и ко всей стране. Я убежден, что наш клуб не заслужил такого отношения к себе, а данные инциденты абсолютно недопустимы на спортивных соревнованиях, – подчеркнул гендиректор минского «Динамо».
Он напомнил: когда «Йокерит» прилетал в Минск на матч с нашей командой, игрокам финского клуба был оказан радушный прием и созданы все условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. «Я сожалею о том, что этого не произошло в Хельсинки, а к хоккеистам минского «Динамо» было проявлено такое неуважение», – отметил Сергей Сушко.
Он выразил уверенность в том, что Континентальная хоккейная лига не оставит без внимания данное происшествие.
Фото: hockey.by