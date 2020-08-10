Гендиректор БМЗ: предприятие работает в штатном режиме

Об этом заявил гендиректор БМЗ Дмитрий Корчик, информирует БЕЛТА.

Руководитель опроверг информацию, появившуюся в некоторых источниках, о якобы проведении на БМЗ акции протеста, забастовки, планируемых возможных задержаниях сотрудников предприятия.

"Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы – производственные, социальные, а также ситуацию, которая связана с выборами. Мы обсудили и выработали ход совместных действий. Но было обозначено, что БМЗ – это не политическая площадка для общения. Поэтому мы договорились, что при необходимости еще раз встретимся и обсудим вопросы", – сказал гендиректор.

"Завод работает стабильно, в штатном режиме, с полной загрузкой производственных мощностей. Никаких остановок предприятия не было", – подчеркнул Дмитрий Корчик. По его словам, участники встречи нашли понимание. "Сотрудники завода сказали: БМЗ – это второй дом, и мы вообще не задумывали какую-то остановку предприятия", – добавил он.

Как рассказал начальник производственного управления предприятия Игорь Данилов, в среднем за сутки на заводе производят около 7,5 тыс. т стали. "На сегодня на 18:00 уже было разлито более 6,5 тыс. т стали. К концу рабочей смены среднесуточное производственное задание мы выполним. По отгрузке тоже. Весь производственный процесс не прекращался. Были плановые технологические остановки, которые происходят ежедневно. Это необходимо для поддержания оборудования в рабочем состоянии", – пояснил начальник.