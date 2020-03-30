Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
-2 oC
USD: 2.6
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Гендиректор "Блакіта" объяснил, почему не стоит закрывать предприятия из-за коронавируса

Гендиректор "Блакіта" объяснил, почему не стоит закрывать предприятия из-за коронавируса

Драконовские меры чреваты потерей клиентов, специалистов, а также остановкой внутренних процессов на предприятии, рассказал генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак, его слова приводит БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

— Надо работать. Остановиться достаточно легко, а запуститься порой невозможно. Это потеря клиентов, специалистов. Я уже не говорю про внутренние процессы на предприятии отметил гендиректор барановичского "Блакіта".

По его словам, сейчас промышленность терпит убытки прежде всего от напряженного информационного поля, которое создается вокруг ситуации с коронавирусом. Это касается и Барановичского хлопчатобумажного объединения.

 Идет достаточно серьезное снижение в первую очередь экспортных заказов. Наши зарубежные клиенты фактически остановили свою деятельность. Мы находимся в режиме ожидания. Вместе с тем предприятие работает, не уходит в простой. Будем подстраиваться под ситуацию, разработали несколько антикризисных сценариев, — пояснил Иван Турчак.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Национальный банк рекомендует банкам при реструктуризации задолженности по кредитам не увеличивать проценты
Пятиклассник из многодетной семьи в Лидском районе предотвратил трагедию
Устанавливаются обстоятельства убийства 23-летнего могилевчанина 18-летней давности
«Слышу ваши аплодисменты, хотя в зале тишь и благодать». Стартовала неделя онлайн-квартирника «Альфа Радио»
В Речице 20-летний парень получил три месяца ареста за уклонение от призыва
Руководители госорганов в апреле проведут приемы граждан в Совмине
В Беларуси разработают план наращивания экспорта продукции деревообработки в ЕС
Мехбат под командованием майора Максима Вольфовича приступил к тренировкам на полигоне
Демократия, как говорил Черчилль, - наихудшая форма правления. Точка.
Нурмагомедов тренируется по пять с половиной часов в день перед боем с Фергюсоном
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Демокравирус
Еврокомиссия призывает активнее бороться с ложной информацией о коронавирусе
В Беларуси 47 пациентов с коронавирусом уже выздоровели
Гендиректор "Блакіта" объяснил, почему не стоит закрывать предприятия из-за коронавируса
Нападающий «Славии» Никита Мельников признан лучшим игроком второго тура чемпионата Беларуси по футболу
В Украине уволили министра здравоохранения Илью Емеца
Перенос концертов, эффект Иглесиаса и создание национального шоу. Новый директор Дворца Республики рассказал о состоянии дел в отечественной шоу-индустрии
Минчане могут обменять свои чеки «Имущество» на акции 18 столичных предприятий
Громкий уголовный процесс начался в суде Ленинского района Могилева
Названа дата открытия Олимпиады
Украденный у жителя Быховщины квадроцикл нашли в России
мнение
Елена КОЗЛОВСКАЯ
Меньшее из зол?
Авторы
СКАНИРУЙТЕ