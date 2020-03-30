Гендиректор "Блакіта" объяснил, почему не стоит закрывать предприятия из-за коронавируса

Драконовские меры чреваты потерей клиентов, специалистов, а также остановкой внутренних процессов на предприятии, рассказал генеральный директор ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ("Блакіт") Иван Турчак, его слова приводит БЕЛТА.

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— Надо работать. Остановиться достаточно легко, а запуститься порой невозможно. Это потеря клиентов, специалистов. Я уже не говорю про внутренние процессы на предприятии, — отметил гендиректор барановичского "Блакіта".

По его словам, сейчас промышленность терпит убытки прежде всего от напряженного информационного поля, которое создается вокруг ситуации с коронавирусом. Это касается и Барановичского хлопчатобумажного объединения.

— Идет достаточно серьезное снижение в первую очередь экспортных заказов. Наши зарубежные клиенты фактически остановили свою деятельность. Мы находимся в режиме ожидания. Вместе с тем предприятие работает, не уходит в простой. Будем подстраиваться под ситуацию, разработали несколько антикризисных сценариев, — пояснил Иван Турчак.