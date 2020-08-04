Гендиректор «Белтелеком»: при любом раскладе мы сохраним свою страну

Об этом заявил, комментируя итоги Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, генеральный директор «Белтелеком» Юрий Петрученя:

– Очень эмоциональное выступление Президента, одно из самых сильных за последние годы. Все озвученные темы – и выборы, и Конституция, и внешняя политика, и перемены – это стратегические вопросы, которые требуют пристального внимания. Помимо этого, дана оценка сделанному и обозначены перспективы на будущее. Это очень важно, ведь сегодня подкладываются различные варианты… Но очень важна оценка лидера, который дает ее со всей ответственностью и пониманием происходящих процессов.

Что касается разного рода революций, которые различные «эксперты», в том числе сидящие за пределами страны, предрекают Беларуси, Юрий Петрученя высказался так:

– Президент ответил на этот вопрос сам. При любом раскладе мы сохраним свою страну. Главное, чтобы мы в это верили, чтобы были сплочены. Страну мы никому не отдадим.