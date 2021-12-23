Гендиректор БЕЛТА – о демократичности в работе СМИ

Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у спикера, как она относится к псевдоСМИ, которые пытались очернить Беларусь.– спросил журналист.– заявила Ирина Акулович.Гостья студии напомнила, что в Польше сейчас пытаются принять новый закон, согласно которому лицензию на вещание получат только те иностранные компании, у которых есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны. Кроме того, заграничные владельцы медиа смогут иметь не более 49% акций польских СМИ. Другой пример –заключила Ирина Акулович.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.