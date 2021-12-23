Гендиректор БЕЛТА – о демократичности в работе СМИ

Такую тему генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович раскрыла в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Ведущий программы Вадим Шепет поинтересовался у спикера, как она относится к псевдоСМИ, которые пытались очернить Беларусь. «На данном этапе мы видим, что наша страна очистилась от таких СМИ и идет своим путем развития. Мы движемся в правильном направлении?» – спросил журналист.
– Думаю, да, в правильном. [Со стороны Запада] нас всегда упрекали в том, что мы недемократичны. Но если посмотреть, по каким законам на самом деле у нас работали СМИ, то, я вас умоляю, мы самая демократичная страна! – заявила Ирина Акулович.
Гостья студии напомнила, что в Польше сейчас пытаются принять новый закон, согласно которому лицензию на вещание получат только те иностранные компании, у которых есть штаб-квартира или представительство на территории Европейской экономической зоны. Кроме того, заграничные владельцы медиа смогут иметь не более 49% акций польских СМИ. Другой пример – «президент Украины Владимир Зеленский сейчас издает указ о том, что комментировать внешнюю политику может только он сам, премьер-министр и глава МИД. И больше никто. А ответственность за отрицание войны с Россией? А закрытие каналов?..»
– [В других странах] все работало так, что с ума можно было сойти. Но нас упрекали в том, что мы недемократичны, – заключила Ирина Акулович.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.