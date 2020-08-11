Гендиректор Белгосфилармонии: сегодня как никогда важно сохранить целостность общества

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, – сказал Александр Никита.Гендиректор Белгосфилармонии подчеркнул, что в ковидный период отсутствия концертов и гастролей в связи с закрытием всех концертных площадок мира Белгосфилармонии удалось сохранить до 70% средней заработной платы по коллективу., –добавил он.