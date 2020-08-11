Сегодня как никогда важно сохранить целостность общества, заявил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита.
Фото: БЕЛТА
"Мы – нация, и важно, чтобы мы таковой и остались, – сказал Александр Никита. – Лично я, как руководитель, делаю все зависящее от меня, чтобы понизить эмоциональный градус окружающих. Порой излишняя нервозность и напряженность в том или ином сегменте заставляет идти по ошибочному пути. В состоянии аффекта и нервозности мы не способны адекватно мыслить. В эти дни всем нам нужно не поддаваться на провокации, проверять каждую полученную информацию извне, стараться анализировать. Работа творческих людей неразрывно связана с эмоциями. Таким образом, мы являемся более уязвимыми, нежели кто-либо. По возможности нужно максимально гасить все возникающие конфликты. Это самое важное, на чем мы должны сейчас сосредоточиться".
Гендиректор Белгосфилармонии подчеркнул, что в ковидный период отсутствия концертов и гастролей в связи с закрытием всех концертных площадок мира Белгосфилармонии удалось сохранить до 70% средней заработной платы по коллективу. "Перспективными задачами на сегодняшний день для нас является поиск путей и творческих решений, которые откроют нам сердца зрителей", –добавил он.
Опубликовано:
2203
Гендиректор Белгосфилармонии: сегодня как никогда важно сохранить целостность общества
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: