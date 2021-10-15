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Гендиректор "БелДЖИ": в этом году объемы производства возросли где-то в полтора раза, объемы экспорта – в два

СЗАО "БЕЛДЖИ" до конца года планирует произвести около 30 тысяч автомобилей. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский. 

– В этом году у завода много заказов: работаем сверхурочно и в выходные дни. На сегодняшний день произведено 22 тысячи машин, все они реализованы, – рассказал Геннадий Свидерский. – В прошлом году мы выпустили 20 тысяч машин, в нынешнем есть все возможности выйти на производство и продажу 30 тысяч машин. Конечно, все это стало возможным благодаря освоению новых моделей. Потребители в Беларуси и за рубежом знают, что у нас появились две новые модели  Coolray и Atlas Pro

По словам гендиректора, в этом году компания делала большой упор на экспорт. 

– Если объемы производства возросли где-то в 1,5 раза, то объемы экспорта увеличились в два раза, – подчеркнул он. – На сегодня мы имеем 270 млн долларов экспортных поставок и где-то около 100 млн долларов отгрузили на внутренний рынок. 

Как отметил руководитель завода, на внутренний рынок приходится около 25 процентов поставок. 

Кроме того, Геннадий Свидерский рассказал о планах по расширению модельного ряда авто: 

– Такие планы есть на следующий год. Мы сегодня основные топ-производители кроссоверов. Хотим еще раз предложить седан 1.0 turbo. Мы постараемся, чтобы он был в том числе и бюджетного сегмента, с механической коробкой передач. 

Ожидается, что его стоимость будет в районе 35 тысяч рублей. Также, по его словам, во втором полугодии 2022 года появится и полноразмерный кроссовер KX11.

kryzhevich@sb.by

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