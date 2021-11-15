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  2. Гендиректор «Белавиа» опроверг слова Науседы о том, что беженцы летят в Беларусь через Москву

Гендиректор «Белавиа» опроверг слова Науседы о том, что беженцы летят в Беларусь через Москву

Об этом в эксклюзивном комментарии sb.by заявил генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец, комментируя сегодняшние слова литовского президента Науседы о том, что беженцы летят в нашу страну через Москву.

Фото: БЕЛТА

Чергинец акцентировал внимание, что он может говорить только о рейсах «Белавиа» (в то время как из Москвы в Минск летают еще и российские перевозчики), однако предполагает, что у других перевозчиков такая же ситуация. 

– Гражданину Ирака при перелете через Москву будет необходима не только виза Республики Беларусь, но и российская виза, – отметил он.

Генеральный директор «Белавиа» привел следующую статистику: на трех сегодняшних уже выполненных рейсах из московских аэропортов Шереметьево и Домодедово прилетело 40, 28 и 57 человек соответственно. На вечерних рейсах авиакомпания планирует перевезти 62 и 46 человек соответственно. Среди них в основном граждане Беларуси и России. Кроме того – пассажиры из Турции, Болгарии, Германии, Нигерии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Всего 10 иностранцев:

– На утреннем рейсе прилетел целый один человек из Ирака – и тот с дипломатическим паспортом. Является ли он чиновником, или дипломатом, мне неизвестно, – при этом уточнил Игорь Чергинец. – Поэтому если говорить юридическим и дипломатическим языком, информация, размещенная президентом соседнего государства, а именно Литвы, не соответствует действительности. 

Руководитель белорусского перевозчика также предложил всем заинтересованным, в частности зарубежным средствам массовой информации, сотрудникам дипломатических представительств, международных организаций, которые аккредитованы в нашей стране, прийти к нему в кабинет и удостовериться в сказанном лично:

– Я лично покажу эту статистику. Я не могу передавать персональные данные пассажиров, это запрещено законодательством – как Республики Беларусь, так и международным. Но вместе оценить ситуацию, представители каких стран и обладатели каких паспортов летают у нас на рейсах, мы можем с кем угодно. Я могу доказать, что слова литовского президента – это неправда. И касается это не только рейсов из Москвы, но и вообще всех рейсов авиакомпании «Белавиа».
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