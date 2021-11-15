Гендиректор «Белавиа» опроверг слова Науседы о том, что беженцы летят в Беларусь через Москву

Чергинец акцентировал внимание, что он может говорить только о рейсах «Белавиа» (в то время как из Москвы в Минск летают еще и российские перевозчики), однако предполагает, что у других перевозчиков такая же ситуация., – отметил он.Генеральный директор «Белавиа» привел следующую статистику: на трех сегодняшних уже выполненных рейсах из московских аэропортов Шереметьево и Домодедово прилетело 40, 28 и 57 человек соответственно. На вечерних рейсах авиакомпания планирует перевезти 62 и 46 человек соответственно. Среди них в основном граждане Беларуси и России. Кроме того – пассажиры из Турции, Болгарии, Германии, Нигерии, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана. Всего 10 иностранцев:, – при этом уточнил Игорь Чергинец. –Руководитель белорусского перевозчика также предложил всем заинтересованным, в частности зарубежным средствам массовой информации, сотрудникам дипломатических представительств, международных организаций, которые аккредитованы в нашей стране, прийти к нему в кабинет и удостовериться в сказанном лично: