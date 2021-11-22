Гендиректор "Беларусьфильма" рассказал о творческих планах киностудии

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Руководитель заявил, что планируется сделать упор на съемку легких комедий.– пояснил он.Карачевский также рассказал:– добавил он.По словам гендиректора киностудии, уже завершена работа над детективом "В поисках ангела": скоро этот фильм поступит на телеканалы.