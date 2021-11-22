Гендиректор "Беларусьфильма" рассказал о творческих планах киностудии

О том, над какими проектами сейчас идет работа на "Беларусьфильме", рассказал генеральный директор киностудии Владимир Карачевский в эфире Первого национального канала Белорусского радио.
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Руководитель заявил, что планируется сделать упор на съемку легких комедий.
– Мы планируем выпустить семейные комедии наподобие украинского сериала "Сваты". Правда, есть некоторые проблемы по части режиссерской и сценарной работы. Но такая задача поставлена: надеюсь, в 2022 году мы приступим к работе в этому направлении, – пояснил он.
Карачевский также рассказал:
– Уже идет подготовка к большому национальному проекту. Мы составили примерный план на ближайшие три года: планируем выпустить фильмы на важные для страны темы, – добавил он.
По словам гендиректора киностудии, уже завершена работа над детективом "В поисках ангела": скоро этот фильм поступит на телеканалы.