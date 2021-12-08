Гедич: в ТЛЦ находится порядка 1000 беженцев, репатриация на родину происходит исключительно по желанию

По словам члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игоря Гедича, в транспортно-логистическом центре сегодня находится порядка 1000 беженцев. Репатриация на Родину происходит добровольно без какого-либо давления. Тем, кто принял решения остаться на польской границе, оказывается поддержка.
- Совет Республики в том числе всячески старается улучшить условия людей. Один из первых гуманитарных грузов – 10 тонн – поступил именно от нас. Общий объем гуманитарной помощи около 150 тонн: порядка 70 тонн продовольствия, 20 тонн молочных продуктов, 9 тысяч единиц одежды, матрасов и теплой одежды. Санитарные процедуры, защита и охрана людей организованы на высшем уровне. То же можно сказать и о медицинской помощи. На сегодня 90 человек обратились за консультативной помощью, в учреждениях здравоохранения находится 1 ребенок, беременная женщина, которая родит на этой неделе и двое мужчин. За психологическим состоянием людей следят волонтеры. Сегодня, к слову, волонтеры Красного креста организуют для детей центра клоунотерапию. Развлекать малышей будут психологически подготовленные специалисты. Температура в центре приемлемая: не смотря на мороз сохраняется 17 градусов тепла.