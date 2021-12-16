Гедич о возвращении беженцев: они сами должны принять данное решение

– отметил сенатор.Сегодня, по словам сенатора, все действия проводятся в плановом порядке. В медицинских учреждениях на данный момент находятся пять деток и семь взрослых. За минувшие сутки зафиксировано около 80 обращений за консультативной медицинской помощью.Как заявил Игорь Гедич, волонтеры продолжают выполнять точечные просьбы беженцев. Например, вчера подвезли несколько пар обуви и детских пустышек. Данные пожелания осуществляются оперативно.– приводит цифры член Совета Республики.На данный момент в лагере остаются около 800 человек. По оценкам сенатора, 40 процентов – женщины и дети.– напомнил Игорь Гедич.