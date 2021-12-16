Гедич о возвращении беженцев: они сами должны принять данное решение

Член Совета Республики Игорь Гедич, который уже долгое время контролирует ситуацию в ТЛЦ «Брузги», сообщил журналистам, что для обеспечения лагеря в нем круглосуточно трудятся около 50 человек.
– На протяжении многих дней мы можем наблюдать, что атмосфера в лагере рабочая, – отметил сенатор. – Все службы, которые призваны обеспечить охрану, питание, обеспечение людей, находящихся в ТЛЦ, работают в штатном режиме. Около 50 человек круглосуточно трудятся по обеспечению лагеря.
Сегодня, по словам сенатора, все действия проводятся в плановом порядке. В медицинских учреждениях на данный момент находятся пять деток и семь взрослых. За минувшие сутки зафиксировано около 80 обращений за консультативной медицинской помощью.
Как заявил Игорь Гедич, волонтеры продолжают выполнять точечные просьбы беженцев. Например, вчера подвезли несколько пар обуви и детских пустышек. Данные пожелания осуществляются оперативно.
– На сегодня роздано около 162 тонн гуманитарной помощи, – приводит цифры член Совета Республики. – Около пяти тысяч подушек и одеял было выдано, около двух тысяч пар обуви. Беженцы в настоящий момент обеспечены всем необходимым. В плановом порядке работают автолавки, которые привозят не только продукты, но и вещи. Людям предоставлена возможность обменять валюту.
На данный момент в лагере остаются около 800 человек. По оценкам сенатора, 40 процентов – женщины и дети.
– Вчера в лагере работала Международная организация по миграции, – напомнил Игорь Гедич. – Со слов ее представителей, около 120 человек изъявили желание о добровольной репатриации. Эта тема постоянно прорабатывается. Беженцы должны определиться сами и принять решение о своей дальнейшей судьбе. Все службы нацелены на то, чтобы удовлетворить желания этих людей.