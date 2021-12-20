Гедич: на сегодня в ТЛЦ находятся порядка 600 беженцев, 6 из них – на стационарном лечении

рассказал он.На территории кризисного центра продолжают работу баня, стационарный медпункт, осуществляется подвоз трехразового питания. Как отметил Игорь Гедич, за выходные никаких происшествий в ТЛЦ не зафиксировано. За сутки за медицинской помощью обратились около 100 человек, на стационарном лечении находятся три ребенка и трое взрослых. К счастью, их состояние удовлетворительное.