Гедич: на сегодня в ТЛЦ находятся порядка 600 беженцев, 6 из них – на стационарном лечении

По словам сенатора Игоря Гедича, находящиеся в кризисном центре беженцы надеются, что все же попадут в страны Евросоюза.
– На сегодня порядка 600 беженцев находятся в ТЛЦ "Бремино-Брузги", 40 процентов из которых – это женщины и дети. Все они до сих пор надеются попасть в страны Евросоюза. Надежду в них вселяет и то, что семь немецких городов заявили о готовности принять беженцев у себя, – рассказал он.
На территории кризисного центра продолжают работу баня, стационарный медпункт, осуществляется подвоз трехразового питания. Как отметил Игорь Гедич, за выходные никаких происшествий в ТЛЦ не зафиксировано. За сутки за медицинской помощью обратились около 100 человек, на стационарном лечении находятся три ребенка и трое взрослых. К счастью, их состояние удовлетворительное.