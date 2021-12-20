Гедич: беженки и их новорожденные дети чувствуют себя хорошо

, – рассказал сенатор Игорь Гедич.Что касается ситуации на территории "Бремино-Брузги", около 168 тонн гуманитарной помощи беженцам уже роздано, как отметил сенатор, около 20 тонн остается на складах. Также есть запасы всех необходимых людям продуктов питания.