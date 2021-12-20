Гедич: беженки и их новорожденные дети чувствуют себя хорошо

На днях ставшие мамами беженки и их новорожденные дети чувствуют себя хорошо и обеспечены всем необходимым.
– Дети вместе с мамами находятся в кризисной комнате Красного Креста в Гродно, – рассказал сенатор Игорь Гедич. – Им оказывается вся необходимая помощь: дважды в день – осмотр у медиков, также волонтеры выполняют те просьбы, которые возникают у молодых мам. Мы постараемся убедить их, чтобы они остались с младенцами в кризисной комнате.
Что касается ситуации на территории "Бремино-Брузги", около 168 тонн гуманитарной помощи беженцам уже роздано, как отметил сенатор, около 20 тонн остается на складах. Также есть запасы всех необходимых людям продуктов питания.
– Переживаний, опасений, что мы не сможем обеспечить необходимый уровень пребывания беженцев в ТЛЦ, не существует.