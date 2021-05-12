Где в Минске отключат горячую воду на этой неделе: список адресов

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«Минскэнерго» приносит извинения за временные неудобства. Также на предприятии уточнили, что сроки проведения работ были максимально сокращены и не будут превышать 13 дней. Но чтобы уточнить, на какой именно период времени будет отключена горячая вода конкретно по вашему адресу, необходимо обратиться в КУП «ЖЭУ» по месту жительства.В случае обнаружения течи воды или парения из земли, колодцев, провалов грунта необходимо срочно обратиться к диспетчерам филиала «Минские тепловые сети» или ЦДС РУП «Минскэнерго», позвонив по телефонам: (8 017) 298-27-27, (8 017) 298-27-37, (8 017) 373-35-24. Помимо этого, о данных проблемах можно проинформировать ближайшее КУП «ЖЭУ».Временно без горячей воды останутся горожане, проживающие по следующим адресам:«Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:ул. 3-го сентября, 1, 1а;ул. Академическая, 1, 3, 7, 8, 9, 9 к. 1, 10, 11б, 12, 13, 15 к. 1, 15 к. 2, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 24 к. 1, 25, 26, 27, 28, 30;ул. Алтайская, 64 к. 1, 64 к. 3, 64 к. 4, 64 к. 5, 66а, 78 к. 2, 78 к. 3, 90 к. 1, 102 к. 1, 102 к. 2, 102 к. 3, 206;ул. Ангарская, 8, 8а, 10 к. 1, 10 к. 2, 12 к. 1, 12 к. 2, 14 к. 1, 14 к. 2, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 18 к. 4, 20 к. 1, 20 к. 2, 20 к. 3, 20 к. 4, 22, 24, 26 к. 1, 26 к. 2, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 94, 187;ул. Артема, 28, 47;ул. Байкальская, 33, 33а, 35, 37, 43, 45, 52, 54, 58 к. 1, 62 к. 1, 64, 66 к. 1, 66 к. 2, 70;ул. Берута, 3б, 3б к. 1, 5, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 9 к. 4, 9 к. 5, 11, 11а, 13, 14, 15 к. 1, 15 к. 2, 16 к. 1, 16 к. 2, 16 к. 3, 17 к. 1, 17 к. 2, 17 к. 3, 17 к. 4, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 20, 22 к. 1, 22 к. 2, 22 к. 3, 22 к. 4, 24 к. 1, 24 к. 2, 24 к. 3, 24 к. 4;ул. Бирюзова, 5, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19 , 21, 23, 25;ул. М. Богдановича, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 153, 153б, 153в, 155;пер. Болотникова, 7;ул. Ботаническая, 16;ул. Варвашени, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 15в;ул. Верещагина, 27а, 29а, 75;ул. Волоха, 1, 2, 3 к. 1, 3 к. 2, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 39, 41;ул. Восточная, 33;ул. Герасименко, 1, 1а, 3, 5, 7, 49, 49а, 49б, 51, 57;ул. Гикало, 6, 8, 9, 10;ул. Гинтовта, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 50;ул. Городецкая, 30;пер. Грибной, 28;ул. Грушевская, 5, 9, 11, 11в, 22, 131, 133, 135, 148;ул. Гурского, 52;ул. Гусовского, 2, 4, 6, 10, 12а, 14, 20, 20а, 61, 63;пр. Дзержинского, 3, 3а, 3а к. 1, 5, 8, 9, 10, 19, 55, 59, 60;ул. Железнодорожная, 21а, 23, 27, 276 к. 1, 27 к. 2, 27 к. 3, 31 к. 1, 41, 124, 126, 126а, 126б, 128, 128а, 130, 134, 136 к. 1, 136 к. 2, 136 к. 3;пр. Жукова, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 25 к. 1, 25 к. 2, 27, 29;пер. Загородный 1-й, 20;пер. Загородный 4-й, 56а, 58а, 58б, 60, 64а;ул. Землемерная 1-я, 4;ул. Золотая Горка, 18 к. 1, 18 к. 2, 20;пер. Инструментальный, 3, 4, 6, 9, 11а, 15, 17;ул. Иркутская, 65а, 139;ул. Калинина, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15а, 17, 19а;пер. Калининградский, 7а, 7а к. 1, 12, 13, 20а;ул. Кальварийская, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54 к. 1, 54 к. 2, 56 к. 1, 56 к. 2, 58 к. 1, 58 к. 2, 60, 62;ул. Карпова, 1, 6, 8;ул. Каховская, 74;ул. К. Туровского, 3, 5;ул. Коржа, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26;ул. Корш-Саблина, 5, 9, 11;ул. Куприянова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;ул. К. Чорного, 3, 4а, 5а, 8, 8а, 9, 9б, 10а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 24а, 28, 30, 34;пер. К. Чорного, 1/89, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 11;ул. Кульман, 40;ул. Лазо, 7;ул. Л. Беды, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к. 1, 13, 19, 21, 27;ул. Лермонтова, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 34, 36;ул. Летняя, 22;ул. К. Либкнехта, 51, 55, 57, 63, 67, 69, 71, 71а, 73, 75, 77а, 80 к. 1, 80 к. 2, 80 к. 3, 81, 82, 84 к. 1, 84 к. 2, 84 к. 3, 86 к. 1, 86 к. 2, 96, 98, 100, 102, 103, 106а, 123а, 127, 129, 135;ул. Л. Карастояновой, 2а;ул. Ложинская, 4;ул. Р. Люксембург, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 109, 109а, 110, 110б, 111а, 112, 113, 115, 115а, 116, 122, 132, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 146, 146 к. 2, 147, 148, 150, 152, 156, 161, 162, 163, 165, 167, 168 к. 1, 168 к. 2, 169, 170, 171а, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 191, 193, 195, 197;пер. Р. Люксембург 2-й, 1а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8;ул. Макаёнка, 7а, 23 (кроме цех 61, столовая, КПП);пер. Макаёнка, 4;ул. М. Богдановича, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 120б, 122, 124, 126, 128, 130;ул. Мержинского, 1а, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10;ул. Минина, 14, 16, 18, 20;ул. П. Мстиславца, 9, 11;пр. Независимости, 58, 58а, 58б, 60, 64, 66, 68, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 83, 84, 85, 87, 87а, 89, 91, 91а, 91б, 91в, 93, 93а, 98, 110, 110а, 110б, 177;ул. Некрасова, 17, 19, 21а, 24 к. 1, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 33 к. 2, 35 к. 1, 35 к. 2, 39, 47, 51, 73, 75, 110а, 112а;ул. Нестерова, 9, 9а, 49;ул. Одесская, 16, 18, 20а, 20б, 57а;ул. Одоевского, 6а, 8, 10, 10б, 12, 23, 25, 35, 37, 45, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 81, 83 к. 1, 83 к. 2, 85, 87;ул. Окрестина, 30;ул. Ольшевского, 3 к. 1, 3 к. 2, 4, 5 к. 1, 5 к. 2, 6, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 9 к. 1, 9 к. 2, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 к. 1, 27 к. 2, 29, 33 к. 1, 33 к. 2, 37 к. 1, 37 к. 2, 13 к. 2, 41;ул. Острошицкая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14;ул. Охотская, 147, 149;пер. Охотский, 14, 15, 17, 17а, 19, 21;ул. Парниковая, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3;ул. Переходная, 62, 64;ул. Пермская, 46, 48, 50, 51;ул. П. Бровки, 3 к. 1, 4, 4а, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 11а, 12 к. 1, 12 к. 2, 12 к. 3, 13, 14, 15, 15 к. 10, 15б; 17, 18, 19, 19а, 21 к. 1, 21 к. 2;ул. Пинская, 14, 16, 18, 28а;ул. Платонова, 22, 24, 28, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 49;ул. Подгорная, 67;ул. Пожарского, 9, 11;ул. Пономаренко, 4, 6, 6а, 10;ул. Притыцкого, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 к. 2, 18 к. 3, 18 к. 4, 20, 22, 24, 26;пр. Пушкина, 1, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 27, 29, 29б, 36, 38, 40 к. 1, 40 к. 2, 40 к. 3, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;ул. Радиальная, 5, 11, 13, 15, 16, 34 к. 1, 36а, 36, 38, 38а, 40;ул. Скрыганова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;ул. Солтыса, 20, 24, 26;ул. Стасова, 15;ул. Сурганова, 1 к. 1, 1 к. 2, 2, 2а, 2в, 3, 4а, 5, 5а, 6, 7, 7а, 11, 11 к. 2, 13, 13а, 14, 14а, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 28в, 29, 30, 31, 43, 47б, 52, 56, 58, 60 к. 1, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88;ул. Толбухина, 2, 3, 3а, 5, 5а, 9а, 11, 13, 15/34;пер. Томский, 35;ул. Уманская, 51, 53, 55;ул. Филимонова, 20, 22, 24, 25а, 25а/ к. 1, 25б, 25г, 49, 51, 53, 53а, 55, 55 к. 1, 55 к. 2, 55 к. 3, 55 к. 4;ул. Харьковская, 1, 11, 11а, 13, 15, 16, 17, 19б, 19Б, 58, 72, 74, 76, 78 к. 1, 78 к. 2, 78 к. 3, 78 к. 4, 80 к. 1, 80 к. 2, 80 к. 3, 80 к. 4, 80 к. 5, 82, 86, 86а, 88;ул. Хмелевского, 12а, 33, 38;ул. Хмельницкого, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 10а, 12;ул. Холмогорская, 53, 55, 57, 59а, 59;пер. Холмогорский 2-й, 2;ул. Центральная, 46;ул. Чернышевского, 3, 4а, 5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 14;ул. Шафарнянская, 11, 18;ул. Шугаева, 2;ул. Щорса, 44, 46;ул. Я. Коласа, 28, 30, 32, 34, 34б, 36, 37;ул. Я. Мавра, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 21 к. 2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41.УП «Минсккоммунтеплосеть»:ул. Алтайская, 64 к. 4, 5; 166/1; 166/2; 164/1; 164/2;ул. Ангарская, 92;ул. Артема, 14, 16;ул. Байкальская, 1, 3, 5, 7;ул. Л. Беды, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33;ул. Бирюзова, 13А, Б; 15А, Б;ул. М. Богдановича, 134, 136, 138, 140, 142, г. п. 2;ул. Варвашени, 13 к. 1, 2, 3; 15В;ул. Восточная, 35, 37, 39,ул. Выготского, 1, 1А; 2, 3, 4, 5, 6, 6А, Б; 6/4; 8, 14, 16, 20, 20А; 29, 37, 39, 43, 45;ул. Высокая, 11В, Д;ул. Высоцкого, 1, 3, 7;ул. Гало, 4, 6, 8, 76;ул. Геологическая, 59 к. 1, 2, 3; 59Б; 63А;ул. Герасименко, 8, 8А; 9, 10, 11, 12, 12А; 13, 14А; 16, 18, 19, 20, 21, 22/1; 22/2; 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52/1; 52/2; 54, 56, 58/1; 58/2;ул. Гинтовта, 4, 5А; 6, 8, 10, 12, 12А; 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А; 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48;ул. Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к. 1, 2; 13, 13А; 14, 15, 18, 20, 22, 22Б; 32, 32А; 34, 36 к. 1, 2; 38, 38А; 40, 40А; 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70;ул. Грушевская, 19, 124, 125, 126, 127, 132, 136;пр. Дзержинского, 11, 15, 20, 22, 24;тракт Долгиновский, 146, 146/1; 146/2; 150, 152, 157, 158, 160, 160А; 160А/1; 166;пер. Дубравинский, 3 к. 1, 2, 3; 5, 7, 9;ул. Железнодорожная, 122, 128А;ул. Илимская, 1/63; 3, 5, 6Б;8, 8А; 9, 10/1; 10/2;10/3; 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27А, Б; 27, 29, 31, 33, 35, 43, 58;ул. К. Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107;ул. Калинина, 15, 17А;ул. Карвата, 2, 4, 11, 13 к. 1, 2;14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, Б;30, 31, 31А, Г; 32, 33, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;ул. И. Копиевича, 3, 5, 7;ул. Корш-Саблина, 3, 5, 9, 11;ул. К. Чорного, 25;ул. Лермонтова, 35, 37, 39, 41;ул. Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, г. п. 7;ул. Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А; 6, 7, 7А; 7А/1; 15, 15А; 15В; 17, 19, 20;ул. Макаёнка, 7А;ул. П. Меделки, 1, 3, 5, 7, 11, 15;ул. Михайлашева, 1, 5;ул. П. Мстиславца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 18А, Б, В; 20, 22, 24;ул. Навуковая, 2, 2А; 4, 6;пр. Независимости, 91, 93, 148, 148 к. 1, 2, 3; 150, 179, 181, 183, 185, 191, 191А, Б, Е; в/часть 3214;ул. Некрасова, 20, 22, 22/1; 22/2; 24, 24А;ул. Нестерова, 2, 4, 6, 8, 9, 51, 53/1, 53/2, 53/3; 53/4; 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86/1;86/2; 86/3; 88/1; 88/2; 92, 92А; 94, 94А; 96, 96А; 98;ул. Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16;ул. Огинского, 4, 6;ул. Острошицкая, 3А; 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 к. 1;21, 23;ул. Охотская, 117, 119, 120, 133, 135/1; 135/2; 135/3; 137, 139, 141, 143/1; 143/2; 145;пер. Охотский, 17, 21;ул. Парниковая, 3/2; 3/3; 5, 5А; 7, 9, 11, 13, 13А;ул. Подгорная, 19А/1; 19А/2; 19А/3; 19А/4; 21Б; 21Б/1; 23Г;ул. Пономаренко, 8, 14, 16, 18, 20, 22;ул. Прямая, 22, 24, 24А; 28;пр. Пушкина, 10;ул. Р. Люксембург, 90А;ул. Радиальная, 36А;ул. Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,ул. Солтыса, 34, 36, 38,ул. Тургенева, 1, 5, 7;ул. Туровского, 2, 4, 4Б; 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, г. п. 4;ул. Уручская, 1, 2, 3, 4, 4А; 5, 5А; 6, 6А, Б; 7, 8, 9, 10, 11, 11А;13, 15, 17;ул. Ф. Скорины, 1, 25 к. 1, 3;ул. Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47, 47А; 55/1;ул. Холмогорская, 47/1; 47А; 63, 65;ул. Шафарнянская, 1, 2, 2А; 3, 4, 6, 8, 14, 16;ул. Шугаева, 3, 5, 13, 17, 19;ул. Щорса, 4А, Б;ул. Я. Мавра, 64А; 68А, Б; В; 70.