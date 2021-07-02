Из-за проведения праздничных мероприятий в День Независимости на некоторых центральных улицах Минска ограничат движение и запретят парковку. Об этом сообщается в Telegram-канале ГАИ Минска.
Иллюстративное фото
Так, 3 июля с 9:00 и до завершения праздничных мероприятий, которые будут проходить в районе площади Победы, вводится временное ограничение движения транспорта по пр. Независимости от ул. Я. Купалы до ул. Козлова, на ул. Захарова от пр. Независимости до ул. Первомайской, на ул. Киселева и Коммунистической от пр. Независимости до ул. Красной.
С 14:00 транспорт не сможет проехать на участке ул. Ленина от пр. Независимости и по пр. Победителей до ул. Орловской.
Госавтоинспекция в этот день советует отказаться от передвижения по городу на личных авто, лучше воспользоваться общественным транспортом.
В милиции пояснили, что некоторые улицы в центре города будут закрыты для парковки: это участок ул. Коммунистической от ул. Красной до Дома-музея I съезда РСДРП, на местном проезде от ул. Коммунистической от Дома-музея I съезда РСДРП до ул. Киселева, на участке ул. Киселева от пл. Победы до ул. Красной, а также на местном проезде от ул. Захарова до ул. Фрунзе и по ул. Фрунзе – от местного проезда до пер. Войскового.
Фото: pixabay.com
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Где в Минске ограничат движение транспорта 3 июля из-за праздничных мероприятий
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