Где в Минске 8 ноября работают датчики контроля скорости? Вот список

Архивное фото

Системы контроля будут включены в разных местах с утра до середины ночи. К примеру, с 8:00 до 20:00 датчики будут работать на ул. Радиальной, 54 (60 км/ч), а с 20:00 по 3:00 – на ул. Московской, 8, со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного (50 км/ч) и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости (60 км/ч).Больше всего датчиков будет действовать с 12:00 до полуночи. Вот где: ул. Ташкентская в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч); пр. Независимости, 99 (60 км/ч); пр. Независимости – ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Жукова, 17 (60 км); ул. Притыцкого, 38 (60 км); пр. Партизанский, 8 (60 км/ч); пр. Партизанский, 108 (60 км/ч); ул. Орловская, 66 (60 км/ч); пр. Пушкина, 70А (60 км/ч); 41-й км МКАД (90 км/ч).В ГАИ просят автомобилистов быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.