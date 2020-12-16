В новогоднюю ночь в центре столицы можно посетить ярмарки, увидеть яркое шоу и фейерверк, сообщает Минск-Новости.
В пресс-службе Мингорисполкома рассказали, что торговые точки «Каляднага кiрмашу» с угощениями и сувенирами в новогоднюю ночь будут открыты на Октябрьской площади и у Дворца спорта с 12:00 31 декабря до 4:00 1 января.
Светомузыкальное представление «Зимний концерт» горожане смогут увидеть там же 31 декабря с 00:00 до 3:00. А в 1:30 небо раскрасит праздничный фейерверк. Огневая точка будет размещена в Александровском сквере.
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Где и во сколько начнется праздничный фейерверк в Минске на Новый год
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ