Где и во сколько начнется праздничный фейерверк в Минске на Новый год

В пресс-службе Мингорисполкома рассказали, что торговые точки «Каляднага кiрмашу» с угощениями и сувенирами в новогоднюю ночь будут открыты на Октябрьской площади и у Дворца спорта с 12:00 31 декабря до 4:00 1 января.Светомузыкальное представление «Зимний концерт» горожане смогут увидеть там же 31 декабря с 00:00 до 3:00. А в 1:30 небо раскрасит праздничный фейерверк. Огневая точка будет размещена в Александровском сквере.