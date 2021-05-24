Где и как вакцинироваться – узнавайте на прямой линии, которая пройдет в ИД «Беларусь сегодня»

Вы можете задать вопросы о профилактической кампании против коронавируса:– Где можно вакцинироваться в Минской области?– Действует ли территориальный принцип, наличие прописки в поликлиниках?– Какие ограничения надо соблюдать, чтобы беспрепятственно получить прививку?– Будут ли помехой онкологические или иммунологические заболевания?– Через какой интервал времени лучше всего получить второй компонент?– Какой препарат выбрать: изготовленный в Беларуси по трансферу технологий или китайский?Эту и другую информацию вы сможете узнать у специалиста по номеру (8017) 311 02 19.