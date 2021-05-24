Во вторник, 25 мая, с 11:00 до 12:00 в издательском доме “Беларусь сегодня” пройдет прямая телефонная линия с заведущей отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анжелой Васильевной Галенчик.
Вы можете задать вопросы о профилактической кампании против коронавируса:
– Где можно вакцинироваться в Минской области?
– Действует ли территориальный принцип, наличие прописки в поликлиниках?
– Какие ограничения надо соблюдать, чтобы беспрепятственно получить прививку?
– Будут ли помехой онкологические или иммунологические заболевания?
– Через какой интервал времени лучше всего получить второй компонент?
– Какой препарат выбрать: изготовленный в Беларуси по трансферу технологий или китайский?
Эту и другую информацию вы сможете узнать у специалиста по номеру (8017) 311 02 19.
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Где и как вакцинироваться – узнавайте на прямой линии, которая пройдет в ИД «Беларусь сегодня»
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