Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Газовый баллон взорвался в Жабинковском районе

Газовый баллон взорвался в Жабинковском районе

В результате происшествия были травмированы двое местных жителей, рассказали в СК Беларуси.

Газовый баллон взорвался во дворе частного дома в Жабинковском районе. В результате происшествия 55-летний мужчина и 60-летняя женщина получили травмы.

- Следственно-оперативной группой установлено, что от кормозапарника произошло возгорание хозпостройки, в ходе которого взорвался находящийся внутри газовый баллон, - отметили в СК Беларуси.

В итоге взрыва были уничтожены две хозпостройки, еще две – повреждены. Что касается пострадавших, то их отвезли в больницу. Назначена проверка, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Спасатели вытащили мужчину из бассейна в минской сауне
Праздник «Купалье» - «Александрия собирает друзей» - стрим
На главной концертной площадке Александрии продолжается гала-концерт «Мая Александрыя»
Более 40 человек погибло от наводнений и оползней в Непале
«Шахтер» разгромил «Городею» и единолично возглавил таблицу ЧБ по футболу
Президент: давайте строить Беларусь справедливой, безопасной и сильной страной
"Мое сердце бесповоротно отдано этой земле, всем белорусам": Президент принял участие в празднике "Купалье" в Александрии
Газовый баллон взорвался в Жабинковском районе
Илон Маск пообщался с семьей ракетостроителя Королева
Валерий Иванов: «Купалье» знают и любят не только на внутренней, но и международной арене
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Портрет Дориана Грея: этапы написания
Гости Александрии – о пересечении границ, белорусском гостеприимстве и традициях, которые должны продолжаться
«Купалье» радует гостей разнообразными и вкусными угощениями
БАТЭ сыграл вничью со «Славией» в чемпионате Беларуси
Взрыв произошел на заводе в Китае
Семья Зубко из Витебской области стала "Властелинами села"
Сотни ребят на BMX соревновались в центре Минска. Фотофакт
Петришенко назвал праздник в Александрии культурным брендом нашей страны
Футбол. "Белшина" победила жодинское "Торпедо-БелАЗ"
Презентация экипировки для национальной команды на Игры в Токио запланирована на I полугодие 2021 года
"Працуем раЗАм". Финал конкурса "Властелин села" проходит в Александрии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Технология информационной пандемии
Стало известно, когда закончат реконструкцию двух домов с мозаикой в столичном микрорайоне Восток
В Светлогорском районе сельчанин спас на пожаре женщину и двоих ее детей
Однажды в Шабанах: рейд с участковым инспектором милиции по одному из микрорайонов Минска
Сокол переизбран руководителем КПБ
Милиционер и прохожий спасли человека, тонувшего в Свислочи
Сивец: размахивание кулаками, крики и призывы на улицах не имеют ничего общего с демократией
Генпрокуратура России назвала причину гибели группы Дятлова в 1959 году
В Гродно пассажир выпал из микроавтобуса и погиб
Мастера из Тверской области: поездку в Александрию ждали с нетерпением
В Центральном ботаническом саду состоялся интерактивный экологический квест
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Гости!
Тест на шоколадные мифы: правда или ложь?
Фестиваль "Александрия собирает друзей" проходит в Шкловском районе
КПБ: главный идеологический раскол - в сфере экономики
В Беларуси выздоровели 54 919 человек с коронавирусом
Виноградари делятся опытом выращивания солнечной ягоды
Обнаружены останки 119 человек и еще 2 солдатских медальона: в Масюковщине возобновились поисковые работы
На Брестчине завершают уборку озимого ячменя. Урожайность более чем на 10 центнеров превышает прошлогоднюю
Ректор БНТУ – о столетии вуза, инженерном образовании и талантливой молодежи
КПБ обеспечит широкую работу на выборах-2020
В Беларуси продлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней
мнение
Михаил КУЧКО
Цифровой слон в молочной лавке
12 июля профессиональный праздник отмечают сотрудники милицейских оперативно-дежурных служб
В Кировском районе первыми в Могилевской области начали уборку зерновых
Семь родных братьев Занковичей из лиозненской деревушки Тропы воевали на фронте и в партизанах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ