Газовый баллон взорвался в Жабинковском районе

В результате происшествия были травмированы двое местных жителей, рассказали в СК Беларуси.

Газовый баллон взорвался во дворе частного дома в Жабинковском районе. В результате происшествия 55-летний мужчина и 60-летняя женщина получили травмы.

- Следственно-оперативной группой установлено, что от кормозапарника произошло возгорание хозпостройки, в ходе которого взорвался находящийся внутри газовый баллон, - отметили в СК Беларуси.

В итоге взрыва были уничтожены две хозпостройки, еще две – повреждены. Что касается пострадавших, то их отвезли в больницу. Назначена проверка, опрошены очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.