Газовый автобус МАЗ 203С46 отправляется на испытания в Египет, сообщает пресс-центр предприятия.
Двигатель автобуса – Weichai Power WP7NG280E51 (Евро-5, 206 кВт (280 л. с.), CNG (компримированный природный газ). В машину встроена автоматическая коробка передач Allison T310 w/Ret (6-ступ).
Низкопольный автобус МАЗ 203С46 предусмотрен для пассажирских перевозок.
Фото: instagram.com/minskautomobileplant
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Газовый автобус МАЗ отправляется на испытания в Египет
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