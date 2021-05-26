Газета Asahi призвала отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

, - говорится в заявлении Asahi.Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Но из-за пандемии COVID-19 соревнования сдвинули на год вперед – и теперь они запланированы на 23 июля – 8 августа 2021-го.