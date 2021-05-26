Газета Asahi призвала отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса

«Распространение коронавируса нового типа все еще не остановлено, а в Токио и ряде других регионов страны придется продлить действие режима чрезвычайной ситуации. В связи с этим мы не считаем разумным проведение этим летом Олимпийских игр в Токио, - говорится в заявлении Asahi. - Мы призываем премьер-министра Японии Ёсихидэ Сугу трезво оценить сложившуюся ситуацию и отменить предстоящие соревнования».
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа прошлого года. Но из-за пандемии COVID-19 соревнования сдвинули на год вперед – и теперь они запланированы на 23 июля – 8 августа 2021-го.
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