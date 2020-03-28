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  2. Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса

Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса

В мире начинают понимать, к насколько тяжелым для экономики последствиям могут привести панические меры, предпринятые из-за коронавируса. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Олег Гайдукевич, пишет БЕЛТА.

 Фото из архива БЕЛТА

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего возобновления работы предприятий. В Германии критикуют действия властей и призывают думать об ущербе для экономики.

"В мире начали понимать, что экономические последствия панических мер могут быть гораздо тяжелее, чем предполагалось", - обратил внимание Олег Гайдукевич. В условиях, когда нужно максимально защитить людей от распространения коронавируса, важно сохранить баланс, чтобы не навредить в дальнейшем. "Уже сейчас нужно думать, как экономические последствия повлияют на социальную сферу", - добавил он.

Многие отрасли, предприниматели сейчас несут огромные потери из-за коронавируса. Чтобы спокойно пережить кризис, охвативший мир из-за пандемии, в Беларуси вырабатывают меры поддержки предприятий и бизнеса. Свой вклад в это вносят и парламентарии.

"Самое главное - не должно быть паники. Это то, о чем говорит Президент на протяжении всей пандемии", - отметил Олег Гайдукевич. "Отсутствие паники не значит, что нет мер предосторожности. Должна быть нормальная системная работа Минздрава и других органов. То, что у нас и делается сегодня", - подчеркнул он.

"Беларусь не обладает столь же богатыми природными ресурсами, как Россия, например. Поэтому мы без популизма, с учетом того, что имеем, стремимся поддержать тех, кто в этом нуждается", - сказал Олег Гайдукевич.

Парламентарий считает, что и бизнес в свою очередь должен проявить в это непростое время ответственность и не увольнять людей. Об этом говорил 27 марта и глава государства, когда посещал ОАО "Белгипс". Позитивные примеры в этом плане есть. "Сейчас очень важны солидарность, ответственность, отсутствие паники, спокойные действия в экономике и других сферах", - резюмировал депутат.
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