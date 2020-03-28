Гайдукевич: в мире начинают осознавать экономические последствия паники из-за коронавируса

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БЕЛТА

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего возобновления работы предприятий. В Германии критикуют действия властей и призывают думать об ущербе для экономики., - обратил внимание Олег Гайдукевич. В условиях, когда нужно максимально защитить людей от распространения коронавируса, важно сохранить баланс, чтобы не навредить в дальнейшем., - добавил он.Многие отрасли, предприниматели сейчас несут огромные потери из-за коронавируса. Чтобы спокойно пережить кризис, охвативший мир из-за пандемии, в Беларуси вырабатывают меры поддержки предприятий и бизнеса. Свой вклад в это вносят и парламентарии.- отметил Олег Гайдукевич., - подчеркнул он., - сказал Олег Гайдукевич.Парламентарий считает, что и бизнес в свою очередь должен проявить в это непростое время ответственность и не увольнять людей. Об этом говорил 27 марта и глава государства, когда посещал ОАО "Белгипс". Позитивные примеры в этом плане есть., - резюмировал депутат.