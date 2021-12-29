Гайдукевич: сейчас мы закладываем фундамент будущей Беларуси на десятилетия вперед

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В сегодняшнем эфире программы подводили итоги уходящего года, отметив, что он был непростым.– заявил Олег Гайдукевич.Он добавил:По словам спикера, сейчас в нашей стране «закладывается фундамент будущей Беларуси на 10–15 лет».– подчеркнул Олег Гайдукевич.