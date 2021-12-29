Гайдукевич: сейчас мы закладываем фундамент будущей Беларуси на десятилетия вперед

Сейчас белорусы закладывают фундамент для развития нашей страны на ближайшие десятилетия. Об этом заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич заявил в эфире передачи «ОбъективНо» на телеканале ОНТ.
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В сегодняшнем эфире программы подводили итоги уходящего года, отметив, что он был непростым.
– Говоря о трудных годах, надо не забывать, что у нас могло бы уже не быть страны. Если бы в 2020-м власть была другой, а люди бы не проснулись, страны бы уже не было! Мы бы никакие итоги не подводили, мы бы сидели на руинах и рассматривали, как нашу страну разваливают на части, а патриоты держат оборону, – заявил Олег Гайдукевич.
Он добавил: «Мы не просто сохранили страну в 2020 году. Мы спасли ее».
По словам спикера, сейчас в нашей стране «закладывается фундамент будущей Беларуси на 10–15 лет».
– Мы вбили большой гвоздь в гроб «цветной революции» в республике не на 2020–2021 годы, а на 10–20 лет вперед. Я убежден: те, кто мечтал быстро с Беларусью разобраться, бросили на это все. Это был блицкриг. И они уже где-то в глубине души жалеют о том, что проиграли не только в 2020-м, а на все будущее десятилетие, – подчеркнул Олег Гайдукевич.