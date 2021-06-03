У истории с экстренной посадкой Boeing-737 в Национальном аэропорту Минск 23 мая появились новые подробности: телеканал ОНТ 2 июня представил фильм-расследование "Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета". Ролик прокомментировал сегодня в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
Депутат отметил профессиональную работу журналистов телеканала и подчеркнул, как важно во всей этой истории не делать скоропалительных выводов.
– Наши европейские коллеги, не проведя расследования, уже сделали выводы. А в премьерном фильме ОНТ не просто слова, а реальные факты, –высказался лидер партии.
Парламентарий отметил, что так называемые оппозиционные лидеры всегда "сдают" друг друга. Здесь речь не столько о борьбе за власть, сколько о борьбе за деньги.
Обсуждая задержание Романа Протасевича, парламентарий отметил:
– В фильм вошла часть допроса Протасевича. Он сказал очень показательную вещь: мол, все митинги – это бесполезно. Становится понятно, что человек просто зарабатывал деньги. Когда публиковали расписки Протасевича, было видно, что только за ведение одного Telegram-канала он зарабатывал 1200 евро. Он спокойно улетел к солнцу в Грецию, а людям говорил отправляться на улицы и протестовать, – озвучил точку зрения собеседник.
Специалист также обратился к утверждению о том, что задержание Протасевича сравнивают с отравлением Навального:
– Эти ситуации сравниваются лишь для того, чтобы дискредитировать власти РБ и РФ и ввести санкции, – заключил парламентарий.
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Гайдукевич прокомментировал фильм-расследование ОНТ "Рейс "Афины – Вильнюс": разбор полета"
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