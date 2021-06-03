Гайдукевич прокомментировал фильм-расследование ОНТ "Рейс "Афины – Вильнюс": разбор полета"

Депутат отметил профессиональную работу журналистов телеканала и подчеркнул, как важно во всей этой истории не делать скоропалительных выводов.–высказался лидер партии.Парламентарий отметил, что так называемые оппозиционные лидеры всегда "сдают" друг друга. Здесь речь не столько о борьбе за власть, сколько о борьбе за деньги.Обсуждая задержание Романа Протасевича, парламентарий отметил:, – озвучил точку зрения собеседник.Специалист также обратился к утверждению о том, что задержание Протасевича сравнивают с отравлением Навального:, – заключил парламентарий.