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  2. Гайдукевич: польские чиновники вспоминают о международном праве только тогда, когда им это нужно

Гайдукевич: польские чиновники вспоминают о международном праве только тогда, когда им это нужно

Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич в эфире телеканала «Беларусь 1».

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– Польские чиновники вспоминают о международном праве, которое они растоптали, только тогда, когда им это нужно. Лучше пускай вспомнят о том, что они не выполняют международные обязательства и не выдают нам ни одного экстремиста и террориста, которые находятся на их территории. А они ведь не просто их не выдают, они финансируют, обеспечивают их деятельность и снабжают всем необходимым. При этом поляки просят выдать им военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил убежища в Беларуси. Они в открытую говорят о том, что хотят его расстрелять, наверное, даже не довезут до суда. Мы хотим, чтобы международные структуры наконец дали оценку действиям польских чиновников на польско-белорусской границе, а также пустили в приграничье международные структуры, – отметил Олег Гайдукевич.   

Депутат уверен, что Польша хочет спекулировать фактами, а потом предъявлять претензии Беларуси. 
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