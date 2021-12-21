Гайдукевич: польские чиновники вспоминают о международном праве только тогда, когда им это нужно

Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич в эфире телеканала «Беларусь 1».
– Польские чиновники вспоминают о международном праве, которое они растоптали, только тогда, когда им это нужно. Лучше пускай вспомнят о том, что они не выполняют международные обязательства и не выдают нам ни одного экстремиста и террориста, которые находятся на их территории. А они ведь не просто их не выдают, они финансируют, обеспечивают их деятельность и снабжают всем необходимым. При этом поляки просят выдать им военнослужащего Эмиля Чечко, который попросил убежища в Беларуси. Они в открытую говорят о том, что хотят его расстрелять, наверное, даже не довезут до суда. Мы хотим, чтобы международные структуры наконец дали оценку действиям польских чиновников на польско-белорусской границе, а также пустили в приграничье международные структуры, – отметил Олег Гайдукевич.
Депутат уверен, что Польша хочет спекулировать фактами, а потом предъявлять претензии Беларуси.